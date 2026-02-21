Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ ԵՄ երկրները հասկանում են առաջնագծում տիրող իրական վիճակը և գիտակցում են, որ ՈՒկրաինան պարտվում է հակամարտությունում։ «Զելենսկին հաճախ է մասնակցում Եվրոպական խորհրդի նիստերին։ Երբ նրան հարցնում ենք ռազմական իրավիճակի մասին, նա պատասխանում է. «Մենք հաղթում ենք»: Իրականում բոլորս գիենք, որ պարտվում են,- ասել է Ֆիցոն։                
 
Նոր վերածննդի սպասումով

21.02.2026 | 12:00

Ավարայրի ճակատամարտը հայ ժողովրդին շնորհեց ազգային ինքնագիտակցություն, որ մտավ հայության մտածելակերպի խորքերը, հոգու ու արյան մեջ,- ժողովրդի ներսում ձևավորեց ազգը՝ հավերժին ուղղված իր կենսահայացությամբ ու երազանքներով:

Արցախյան շարժումը հայ ժողովրդին շնորհեց ազգային միասնության վսեմ գաղափարը, միաբանության ոգին, որ հայությանը ներառեց հավաքական ուժի ու երթի մեջ, և կոչված է երկիրը անխորտակելի պահել գալիք մարտահրավերներին դեմ-հանդիման: Շարժման սկզբնավորումը վավերացվեց 1988-ի փետրվարի 20-ին՝ Արցախը Հայաստանին միավորելու որոշմամբ: Դա, ըստ էության, հայ ժողովրդի ամենապայծառ թվագիրն է վերջին հազարամյակում՝ իր պատմականությամբ ու հեռանկարայնությամբ:

Ավարայր, Արցախյան շարժում… Հայկական մի նոր ու հզոր ալիք պետք է հաջորդի նրանց, Վերածննդի պես, որ աննախադեպ փայլ ու կարողություն պիտի շնորհի մեր երկրին: Եվ հիմքում ունենա նախընթաց բոլոր կարևորագույն ազգաշարժերի ավյունն ու գաղափարները:

Աստված պահապան արցախակիրներին, նոր Վերածննդի ջահակիրներին, անկոտրում հայ ազգին:

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգը, որն իր խորամանկությամբ հիշեցնում է Սատանային, հնարավոր ամեն ինչ արել և անում է, որպեսզի ԱՄՆ-ին մղի Իրանի դեմ պատերազմի, և հիմա զուտ պաշտոնապես որոշելիքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփինն է: Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն այսպես է մտածում. կստացվի՝ լավ, չի ստացվի, ուրեմն Իսրայելն ինքը նախահարձակ կլինի...

