Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ ԵՄ երկրները հասկանում են առաջնագծում տիրող իրական վիճակը և գիտակցում են, որ ՈՒկրաինան պարտվում է հակամարտությունում։ «Զելենսկին հաճախ է մասնակցում Եվրոպական խորհրդի նիստերին։ Երբ նրան հարցնում ենք ռազմական իրավիճակի մասին, նա պատասխանում է. «Մենք հաղթում ենք»: Իրականում բոլորս գիենք, որ պարտվում են,- ասել է Ֆիցոն։                
 
Արտասահմանյան ներդրումների խոստումների շուրջ իշխանական քարոզիչների տենդը նոր չէ
21.02.2026 | 12:16

2018-ի մայիսի Նիկոլը ԱԺ ամբիոնից խոսում էր տնտեսական հեղափոխության եւ դրսից ակնկալվող միլիարդների մասին։

2020-ին սրանք մի նոր փուչիկ փչեցին՝ Չինաստանից իբր խոստացված 15 մլրդ ԱՄՆ դոլարի մասին ( շատերդ մոռացել եք այդ տեղեկատվական օպերացիան):

Հետո եղան ԵՄ ներդրումային խոստումները՝ սկզբից՝ 2.6, հետո՝ 2.5 մլրդ եվրոյի մասին։

Հետո՝ ԱՄՆ փոխնախագահի ելույթի թարգմանության աղավաղումը եւ կարճատեւ էյֆորիան՝ 9 մլրդ ԱՄՆ դոլարի մասին, որ հիմա տրանսֆորմացվում է 4 մլրդ-ի: Էլ չեմ ասում TRIPP-ի եկամտաբերության շուրջ հյուսվող հեքիաթների մասին։

Չկա աշխարհում մեկ այլ ժողովուրդ, որին նման հետեւողականությամբ եւ նույն պրիմիտիվ հնարքներով նպատակադրված եւ հաջողությամբ խաբեն։

Իսկ մենք, ավաղ, ականջներս կախած դեռ լսում ենք հերթական երկնային մանանայի մասին դատարկաբանությունները, կարծես ողջ Աստվածաշնչից միայն այդ դրվագը հավանելով։

Արմեն Աշոտյան

Իսրայելը պատրաստվում է պատերազմի, ԱՄՆ-ում արդեն պատրաստ են շաբաթ կամ կիրակի Իրանին հարվածելու, ՌԴ-ն իր ռազմանավն է ուղարկել Իրանի ափեր

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգը, որն իր խորամանկությամբ հիշեցնում է Սատանային, հնարավոր ամեն ինչ արել և անում է, որպեսզի ԱՄՆ-ին մղի Իրանի դեմ պատերազմի, և հիմա զուտ պաշտոնապես որոշելիքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփինն է: Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն այսպես է մտածում. կստացվի՝ լավ, չի ստացվի, ուրեմն Իսրայելն ինքը նախահարձակ կլինի...

Ձմեռը փոքրացավ-փոքրացավ, սեղմվեց, կծկվեց ու տեղավորվեց մի շաբաթվա մեջ
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
