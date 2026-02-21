Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.02.2026
 
Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ ԵՄ երկրները հասկանում են առաջնագծում տիրող իրական վիճակը և գիտակցում են, որ ՈՒկրաինան պարտվում է հակամարտությունում։ «Զելենսկին հաճախ է մասնակցում Եվրոպական խորհրդի նիստերին։ Երբ նրան հարցնում ենք ռազմական իրավիճակի մասին, նա պատասխանում է. «Մենք հաղթում ենք»: Իրականում բոլորս գիենք, որ պարտվում են,- ասել է Ֆիցոն։                
 
Նորություններ » Նախապայմանների համար ցուցակը երբեք չի սպառվի

Նախապայմանների համար ցուցակը երբեք չի սպառվի

Նախապայմանների համար ցուցակը երբեք չի սպառվի
21.02.2026 | 12:27

Եթե մի պահ վեր կանգնենք «խաղաղություն, թե պատերազմ» քաղտեխնոլոգիայի պրիմիտիվ թեզից, ապա հստակ կնկատենք, որ յուրաքանչյուր հայի, առավելապես Հայ Եկեղեցու համար Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը առաջնահերթ օրակարգային հարց է։ Սակայն բովանդակային կտրվածքով դրա լուծումը ոչ միայն չի նշմարվում, այլև միտումնավոր խճճվում է։ Եվ խնդիրը առավելապես Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի զուտ անձնական նկրտումներն են։ Այդ մարդը, իրական խնդիրներից շեղելու համար մոլորեցնում է հատկապես՝ սեփական ժողովրդին և իր իշխանությունը երկարացնելու առանցքային խայծ է դիտարկում հայատյաց քաղաքականությունը, ընդհուպ՝ հայի ազգային ինքնությունը իսպառ ոչնչացնելը։ Եվ հասկանալով, որ դա տևական գործընթաց է, իսկ ինքը չի էլ շտապում, հային պատեհ, անպատեհ նսեմացնում է միջազգային բոլոր հարթակներում (ընդհուպ՝ պատանդառված գործիչների շինծու դատավարությունը նույնացնում է Նյուրենբերգյան դատավարության հետ) և առաջադրում խաղաղության անհեթեթ, պարզապես անլուծելի նախապայմաններ։ Իհարկե, հընթացս էական խնդիրներ արդեն իսկ լուծվում են, սակայն դրանք բավարար չեն այդ քաղաքական գործչի ախորժակին անգամ նվազագույն չափով հագուրդ տալու համար։

Ելքը ոչ թե ամեն գնով խնդիրները չնկատելու, զուտ ձևական կողմով հրապուրվելու, այլ Սահմանադրության 13-րդ հոդվածի հենքով բացառապես «ԲԱՐԻԴՐԱՑԻԱԿԱՆ, ՓՈԽՇԱՀԱՎԵՏ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» հաստատելու գործընթաց նախաձեռնելն է, հակառակ պարագայում նախապայմանների համար ցուցակը երբեք չի սպառվի, իսկ երկու ժողովուրդների միջև միջանձնային հարաբերությունները կդառնան էլ ավելի թշնամական:

Գևորգ Դանիելյան

Դիտվել է՝ 159

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելը պատրաստվում է պատերազմի, ԱՄՆ-ում արդեն պատրաստ են շաբաթ կամ կիրակի Իրանին հարվածելու, ՌԴ-ն իր ռազմանավն է ուղարկել Իրանի ափեր

Իսրայելը պատրաստվում է պատերազմի, ԱՄՆ-ում արդեն պատրաստ են շաբաթ կամ կիրակի Իրանին հարվածելու, ՌԴ-ն իր ռազմանավն է ուղարկել Իրանի ափեր

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգը, որն իր խորամանկությամբ հիշեցնում է Սատանային, հնարավոր ամեն ինչ արել և անում է, որպեսզի ԱՄՆ-ին մղի Իրանի դեմ պատերազմի, և հիմա զուտ պաշտոնապես որոշելիքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփինն է: Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն այսպես է մտածում. կստացվի՝ լավ, չի ստացվի, ուրեմն Իսրայելն ինքը նախահարձակ կլինի...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռը փոքրացավ-փոքրացավ, սեղմվեց, կծկվեց ու տեղավորվեց մի շաբաթվա մեջ
Ձմեռը փոքրացավ-փոքրացավ, սեղմվեց, կծկվեց ու տեղավորվեց մի շաբաթվա մեջ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.