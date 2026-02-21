Իսրայելը պատրաստվում է պատերազմի, ԱՄՆ-ում արդեն պատրաստ են շաբաթ կամ կիրակի Իրանին հարվածելու, ՌԴ-ն իր ռազմանավն է ուղարկել Իրանի ափեր

Լավրով. «Իրանին հարվածները լուրջ բացասական հետևանքներ կառաջացնեն աշխարհի բոլոր երկրների համար», հավելենք՝ նախ և առաջ Հայաստանի համար
Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգը, որն իր խորամանկությամբ հիշեցնում է Սատանային, հնարավոր ամեն ինչ արել և անում է, որպեսզի ԱՄՆ-ին մղի Իրանի դեմ պատերազմի, և հիմա զուտ պաշտոնապես որոշելիքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփինն է: Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն այսպես է մտածում. կստացվի՝ լավ, չի ստացվի, ուրեմն Իսրայելն ինքը նախահարձակ կլինի:
Իսրայելի կառավարությունը, ինչպես, «Аргументы и факты»-ի փոխանցմամբ, երեկ հայտնել է իսրայելական «Ynet» պորտալը, շտապ օգնության ծառայություններին և թիկունքի հրամանատարությանն արդեն հանձնարարել են պատրաստվել պատերազմի: Իսրայելում պատմել են, որ այդ միջոցները կապված են Իրանին ԱՄՆ-ի զինվորականների հնարավոր հարվածի հետ, որի ժամանակ կարող են ներգրավվել նաև իսրայելցի զինծառայողներ: Իսրայելի վարչապետի ղեկավարությամբ անցկացված խորհրդակցության մասնակիցները ելնում են նաև նրանից, որ Իրանը կարող է հարվածել Իսրայելին նույնիսկ այն դեպքում, եթե իսրայելական կողմը չմասնակցի ռազմական գործողությանը: Իսրայելի կառավարությունն, անշուշտ, չի սխալվում, Իրանը գիտե ու շատ լավ է ճանաչում իր գլխավոր թշնամուն:
«Արտակարգ օգնության ծառայություններին և թիկունքի հրամանատարությանը՝ քաղաքացիական պաշտպանության համար պատասխանատու ռազմական մարմնին, հրահանգվել է պատրաստվել պատերազմի»,- նշված է «Ynet»-ի հրապարակման մեջ:
Ըստ նույն հրապարակման, Իսրայելի տարբեր ուժային գերատեսչություններ հայտարարել են պաշտպանական պատրաստվածության ամենաբարձր մակարդակը: Նրանց թվում մարտական բարձր պատրաստության վիճակի է բերվել նաև Իսրայելի Պաշտպանության (իրականում՝ հարձակման, ագրեսիայի) բանակը ՑԱՀԱԼ-ը: Ըստ լրագրողների տվյալների, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախատեսում է Իրանին առաջիկայում լայնամասշտաբ ռազմական հարված հասցնելու հրաման տալ:
«Ynet»-ի հրապարակման համաձայն, ինչի մասին տեղեկություն է ներկայացրել «Вечерняя Москва»-ն , Թեհրանը, Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչների կարծիքով, փորձում է ձգձգել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների գործընթացը և մոլորության մեջ գցել Վաշինգտոնին: Նշենք, որ Իրանին վերագրվող այս մտադրությունը հրեշավոր կեղծիք է, իսկ Թրամփի վարչակազմում այդպիսի կարծիք կարող են արտահայտել միայն սիոնիստական լոբբի ներկայացուցիչները:
Փետրվարի 16-ին Նաթանյահուն հայտարարել էր, որ պատրաստ է քննարկել իրանական իշխանությունների հետ գործարքը՝ պայմանով, որ երկրից հարստացված ուրանը հանվի, ապագայում ուրանի հարստացման բոլոր հնարավորությունները վերացվեն, բալիստիկ հրթիռների և Իրանի կողմից կառուցված «ահաբեկչության առանցքի» կանգնեցման հարցերը լուծվեն:
Իրանն, ըստ արտերկրյա ԶԼՄ-ների հրապարակումների, ԱՄՆ-ի հետ Ժնևում փետրվարի 17-ին տեղի ունեցած բանակցություններում, ինչպես և ավելի վաղ, մերժել է իր հրթիռային ծրագրից հրաժարվելու պահանջը, պատրաստակամություն է հայտնել երկրից բարձր (մինչև 60 տոկոս) հարստացված ուրանը հանել և այն, օրինակ, ՌԴ-ին փոխանցել, պահելով միայն էներգետիկայում օգտագործվող քիչ հարստացված ուրանը, ինչով, ընդգծենք, բացառվում է միջուկային զենքի ստեղծման հնարավորությունը, համաձայնել է նաև մինչև 3 տարի ժամկետով ուրանի հարստացումից ընդհանրապես հրաժարվել, ինչը նշանակում է, որ չի ընդունում նաև ապագայում ուրանի հարստացման բոլոր հնարավորությունները վերացնելու Թել Ավիվի պահանջը: ԱՄՆ-ին և Իսրայելին պետք է լիովին բավարարեր այն, ինչին Թեհրանը համաձայնել է, բայց Իսրայելի ուզածն Իրանի ջախջախումն է:
Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին ընդգծել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները պատերազմ սանձազերծի, ապա այն այս անգամ կընդգրկի ողջ տարածաշրջանը: Իրանում պատմել են, որ Թեհրանը պատրաստ է բանակցությունների, սակայն դրանք պետք է իրականացնել առանց սպառնալիքների և ահաբեկման:
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Պենտագոնի նախկին խորհրդական Դուգլաս Մաքգրեգորը հրատապ տեղեկատվություն է հրապարակել Եվրոպա և Մերձավոր Արևելք ամերիկյան ինքնաթիռների լայնածավալ տեղափոխման մասին:
«Ազգային անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահ Թրամփին հայտնել են, որ զինվորականները պատրաստ են արդեն շաբաթ օրը Իրանին հնարավոր հարվածներին», սակայն ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռ որոշում չի կայացրել. այս մասին, «Аргументы и факты»-ի փոխանցմամբ , տեղեկացել է ամերիկյան «CBS News» հեռուստաալիքը՝ հղում անելով Վաշինգտոնի աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությանը:
Ինչպես, ТАСС-ի փոխանցմամբ , ընդգծել է «CBS News»-ը, ամերիկյան վարչակազմը դիտարկում է Իրանին առաջիկա հանգստյան օրերին հարված հասցնելու հնարավորությունը, վերջնական որոշում դեռ չի կայացվել, Սպիտակ տունը «գնահատում է էսկալացիայի ռիսկերը, ինչպես նաև հնարավոր հարձակումից զերծ մնալու քաղաքական և ռազմական հետևանքները»: Նշենք նաև, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով՝ Իսրայելի վարչապետի հետ վերջերս կայացած երկխոսությունը չի ավարտվել իրանական խնդրի շուրջ որևէ որոշակի պայմանավորվածությամբ: Իրականում եղե՞լ է պայմանավորվածություն, թե՞ ոչ՝ դժվար է ասել…
Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելքի վրա կենտրոնացնում է խոշորագույն ավիացիոն խմբավորումը 2003 թվականին Իրաք ներխուժումից ի վեր. այս մասին, «РИА Новости»-ի փոխանցմամբ , հայտնել է ամերիկյան «Wall Street Journal» թերթը՝ հղում կատարելով տեղեկատվության իր աղբյուրին և թռիչքային տվյալներին:
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ աշխարհին նախազգուշացրել է Իրանին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածների հետևանքների, մասնավորապես, միջուկային միջադեպի վտանգի մասին: Լավրովը, «Комсомольская правда»-ի փոխանցմամբ , նախազգուշացրել է, որ Իրանին հարվածները «լուրջ բացասական հետևանքներ» կառաջացնեն աշխարհի բոլոր երկրների համար:
Այո, աշխարհի բոլոր երկրների, բայց, նախ և առաջ, Հայաստանի համար, ինչի վերաբերյալ մեր մտահոգությունը հայտնել էինք դեռ հունվարի 28-ին հրապարակված «Իրանին հարվածելը կնշանակի հարվածել նաև Հայաստանին» վերտառությամբ հոդվածով :
«Հետևանքները լավ չեն… հարվածներ Իրանին արդեն եղել են՝ միջուկային օբյեկտների ուղղությամբ, որոնք գտնվում են ՄԱԳԱՏԷ- ի վերահսկողության տակ», – ասել է Լավրովը «Ալ Արաբիա» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում:
ՌԴ արտգործնախարարը նկատի ունի Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածից հետո ռադիոակտիվ նյութերի տարածումը շրջակա միջավայրում: 2025թ. հունիսին ԱՄՆ-ը միացավ Իրանի դեմ Իսրայելի ռազմական գործողությանը և հարվածներ հասցրեց Իրանի միջուկային ենթակառուցվածքի առանցքային օբյեկտներին։ Թիրախ էին դարձել Ֆորդոյի, Նաթանզի և Սպահանի ստորգետնյա միջուկային համալիրները։ Նույն հարցազրույցում Լավրովը, «Московский комсомолец»-ի փոխանցմամբ , նշել է, որ այն ժամանակ միջուկային միջադեպի իրական ռիսկեր կային։ Նա վկայակոչել է իրանական իշխանությունների տվյալները և շրջակա միջավայրը ռադիոակտիվ նյութերի թափանցումից պաշտպանելու առումով ներկայիս իրավիճակը բնութագրել որպես «քիչ թե շատ նորմալ»:
Օմանի ծոցում Իրանի ռազմածովային ուժերի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մասնակցությամբ ռազմածովային զորավարժությունների նախաշեմին ռուսական «Стойкий» կորվետը երեկ ժամանել է Իրանի Հորմուզի նեղուցում գտնվող Բանդար- Աբբաս նավահանգիստ: Այս մասին տեղեկացրել է ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը: Նախարարության Telegram-ալիքում նշված է նաև, որ ռուս և իրանցի նավաստիները համաժամացրել են գործողությունները՝ քաղաքացիական նավարկության անվտանգությունն ապահովելու համար:
«Իրանի Բանդար- Աբբաս նավահանգստում մեր անձնակազմը համալրել է վառելիքի, ջրի և պարենի պաշարները, ինչպես նաև մասնակցել է համատեղ արարողակարգային միջոցառումներին»,- հայտնել են ՌԴ ՊՆ-ից:
Այսօր՝ փետրվարի 19-ին, նախատեսվում են Ռուսաստանի և Իրանի համատեղ ռազմածովային զորավարժություններն Օմանի ծոցում և Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում: Պաշտոնապես միջոցառումների հիմնական նպատակը անվտանգության և կայուն ծովային փոխգործակցության ամրապնդումն է, բայց թերևս բոլորն էլ հասկանում են, որ միջուկային տերությունն իր ռազմանավն այնտեղ է ուղարկել որպես Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակմանը զսպող գործոն:
Արթուր Հովհաննիսյան