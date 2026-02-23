Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.02.2026
 
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Նորություններ » Ի՞նչ իմաստ ունի այս կամ այն արտաքին քաղաքական վեկտորի բացարձակացումը, երբ դեռ ոչ ոք չգիտի, թե ինչով կավարտվի «երրորդ համաշխարհայինը»

Ի՞նչ իմաստ ունի այս կամ այն արտաքին քաղաքական վեկտորի բացարձակացումը, երբ դեռ ոչ ոք չգիտի, թե ինչով կավարտվի «երրորդ համաշխարհայինը»

Ի՞նչ իմաստ ունի այս կամ այն արտաքին քաղաքական վեկտորի բացարձակացումը, երբ դեռ ոչ ոք չգիտի, թե ինչով կավարտվի «երրորդ համաշխարհայինը»
21.02.2026 | 14:35

Եթե իրեն քաղաքագետ, քաղաքական մեկնաբան կամ վերլուծաբան համարող մեկը մտնում է հանրային քննարկումների դաշտ և իր մտքի «գոհարներն» է սփռում, անհրաժեշտ է, որ մեկ-երկու դասագիրք կարդա նորագույն պատմությունից կամ քաղաքագիտությունից: Իսկ եթե կարդան, այնտեղ գրված է, որ Ռուսաստանը ունի երկրագնդի մեծ մասը մոտ քսան անգամ ու ավել ոչնչացնելու ջերմամիջուկային կարողություններ և այլն: Եվ այլնը որ գրենք՝ մի երկու հատոր կպահանջվի: Իհարկե, ցանկացած նորմալ դատողության մարդ, սա իմանալով, հակառուսական քարոզչության մեջ խրվելուց առաջ պետք է մտածի, թե ինչ է ասում: Հարցն այն չէ, որ շատ ծիծաղելի են ռուսների ատամները ջարդելու մասին արևմտամետ ռահվիրաների մտքի փայլատակումները, այլ այն մեծ վնասը, որ նրանք հասցնում են հայկական պետության շահերին: Ցավ է նաև այն, որ նրանք դա անում են պետական ենթակայության լրատվամիջոցներում: Մեկ հանգամանք ևս. Նրանք, ովքեր հավասարակշիռ դատողություն ունեն և հակառուսական քարոզչությանը չեն մասնակցում, երբեք արևմտյան պետությունների հետ հարաբերությունների զարգացմանը դեմ չեն, այլ, երևի թե, ընդհակառակը, քննադատում են եվրաինտեգրման իրական և գործնական քաղաքականությունը տապալելու և այն շոուի վերածելու գործելակերպը: Իսկ ՀՀ կեղծ արևմտամետները իրականում ավելի շատ իրենց առաքելությունը տեսնում են հակառուսականության բորբոքման և հայ-ռուսական հարաբերությունները վնասելու մեջ՝ իրականում արդյունք չունենալով նաև եվրաինտեգրման ճանապարհին:

Եվ վերջում նշեմ ևս մեկ հանգամանք. եթե այժմ Ռուսաստանը կոշտ հակամարտության մեջ է արևմտյան կենտրոնների հետ, երբ Իրանի դեմ պատերազմը սպառնում է նաև տարածաշրջանին, ի՞նչ իմաստ ունի այս կամ այն արտաքին քաղաքական վեկտորի բացարձակացումը, թշնամանքի սերմանումը, երբ դեռ ոչ ոք չգիտի, թե ինչով կավարտվի «երրորդ համաշխարհային պատերազմը», և մենք դրա արդյունքում որտեղ կլինենք և ում ազդեցության գոտում:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 799

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսական կապիտալը Հայաստանից դուրս մղելու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հեռահար նպատակները

Ռուսական կապիտալը Հայաստանից դուրս մղելու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հեռահար նպատակները

Օրերս Փաշինյանը հայտարարեց, որ հայկական երկաթուղու տնօրինումը ռուսական ընկերության կողմից խնդիրներ է առաջացնում հատկապես Հայաստանով տարանցման համար: Ըստ նրա՝ «շատ երկրներում՝ Արևմուտքում, Արևելքում, Հարավում և Հյուսիսում, կա կարծիք, որ Նախիջևանից հետո երկաթուղին չպետք է անցնի Հայաստանով՝ Ռուսաստանի կողմից երկաթուղու վերահսկողության պատճառով»...

Սոցցանցային գրառումներ

Եկել եմ տուն ու տան մեջ տեղս չեմ գտնում. Դավթյանի շունը եկե՞լ էր
Եկել եմ տուն ու տան մեջ տեղս չեմ գտնում. Դավթյանի շունը եկե՞լ էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.