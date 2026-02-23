Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.02.2026
 
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Նորություններ » Մեր թիվ մեկ խնդիրը անորակ, անարդյունավետ, անգրագետ կառավարումն է

Մեր թիվ մեկ խնդիրը անորակ, անարդյունավետ, անգրագետ կառավարումն է

Մեր թիվ մեկ խնդիրը անորակ, անարդյունավետ, անգրագետ կառավարումն է
21.02.2026 | 15:01

Ասֆալտի փոսերի վրա էլ համառորեն չենք ցանկանում տեսնել մեր համար մեկ խնդիրը։

Շատերը համոզված են, թե մեր երկրին ամենամեծ վնաս պատճառած և մինչ օրս պատճառող խնդիրը կոռուպցիան է։ Բայց իրականում կոռուպցիայից հարյուրապատիկ ավելի մեծ վնաս կարող է հասցնել մեկ այլ երևույթ՝ անորակ, անարդյունավետ և անգրագետ կառավարումը։

Երբ ութ տարվա ընթացքում ոչ մի ենթակառուցվածք չի կառուցվում, նույնիսկ հետիոտնային անցում չի կառուցվում, դա ոչ թե ֆինանսների բացակայության կամ կոռուպցիայի հետևանք է, այլ կառավարման ցածր մակարդակի արդյունք։

Ասում են՝ 30 տարի բանակը թալանել էին։ Այո՛, բայց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, անորակ, անարդյունավետ և անգրագետ կառավարման հետևանքով, բանակին հասցվեց այնպիսի վնաս, որը, առանց չափազանցության, հարյուրապատիկ գերազանցեց այդ 30 տարվա ամբողջ թալանը։

Բոլոր պատմական ժամանակներով ապացուցված փաստ է՝ անարդյունավետությունը շատ ավելի կործանարար է, քան կոռուպցիան։

Կոռուպցիոն գործերով՝ հազար դոլարի համար դատում են ու նստեցնում, բայց երբ միլիարդների մսխում ու փոշիացում է տեղի ունենում, հանկարծ պարզվում է՝ ոչ ոք մեղավոր չի, հո ինադու չե՞ն արել։

Հ. Գ. Լուսանկարում Նամիբիայում կառուցված ճանապարհներից մեկն է։

Վահրամ Մարտիրոսյան

Դիտվել է՝ 808

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսական կապիտալը Հայաստանից դուրս մղելու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հեռահար նպատակները

Ռուսական կապիտալը Հայաստանից դուրս մղելու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հեռահար նպատակները

Օրերս Փաշինյանը հայտարարեց, որ հայկական երկաթուղու տնօրինումը ռուսական ընկերության կողմից խնդիրներ է առաջացնում հատկապես Հայաստանով տարանցման համար: Ըստ նրա՝ «շատ երկրներում՝ Արևմուտքում, Արևելքում, Հարավում և Հյուսիսում, կա կարծիք, որ Նախիջևանից հետո երկաթուղին չպետք է անցնի Հայաստանով՝ Ռուսաստանի կողմից երկաթուղու վերահսկողության պատճառով»...

Սոցցանցային գրառումներ

Եկել եմ տուն ու տան մեջ տեղս չեմ գտնում. Դավթյանի շունը եկե՞լ էր
Եկել եմ տուն ու տան մեջ տեղս չեմ գտնում. Դավթյանի շունը եկե՞լ էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.