21.02.2026
 
Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ ԵՄ երկրները հասկանում են առաջնագծում տիրող իրական վիճակը և գիտակցում են, որ ՈՒկրաինան պարտվում է հակամարտությունում։ «Զելենսկին հաճախ է մասնակցում Եվրոպական խորհրդի նիստերին։ Երբ նրան հարցնում ենք ռազմական իրավիճակի մասին, նա պատասխանում է. «Մենք հաղթում ենք»: Իրականում բոլորս գիենք, որ պարտվում են,- ասել է Ֆիցոն։                
 
Այս «բալագանը» շատ վատ է ավարտվելու թե՛ Թրամփի, թե՛ նրա վրա հույս դրածների համար

21.02.2026 | 15:18

ԱՄՆ գերագույն դատարանը արգելափակել է Թրամփի «մաքսատուրքերի պատերազմը»։ Համաձայն ԱՄՆ սահմանադրության՝ մաքսատուրքերը կարող են բարձրացվել միայն Կոնգրեսի կողմից։

Այժմ վտանգ կա, որ անցած ամիսներին Թրամփի կողմից բազմաթիվ երկրների դեմ սահմանված ապօրինի մաքսատուրքերից ստացված գումարները այդ երկրները հետ պահանջեն հենց ԱՄՆ դատարանների միջոցով:

Թրամփի ստորագրած ոչ մի թուղթ օրինական չէ, այս «բալագանը» շատ վատ է ավարտվելու թե՛ Թրամփի, թե՛ նրա վրա հույս դրած իդիոտների համար:

Մեր բախտը էդ կողմից էլ չբերեց, չնայած, բախտը մեղավոր չէ, մենք ենք սրտից թույլ...

Արա Արայան

Իսրայելը պատրաստվում է պատերազմի, ԱՄՆ-ում արդեն պատրաստ են շաբաթ կամ կիրակի Իրանին հարվածելու, ՌԴ-ն իր ռազմանավն է ուղարկել Իրանի ափեր

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգը, որն իր խորամանկությամբ հիշեցնում է Սատանային, հնարավոր ամեն ինչ արել և անում է, որպեսզի ԱՄՆ-ին մղի Իրանի դեմ պատերազմի, և հիմա զուտ պաշտոնապես որոշելիքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփինն է: Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն այսպես է մտածում. կստացվի՝ լավ, չի ստացվի, ուրեմն Իսրայելն ինքը նախահարձակ կլինի...

Ձմեռը փոքրացավ-փոքրացավ, սեղմվեց, կծկվեց ու տեղավորվեց մի շաբաթվա մեջ
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
