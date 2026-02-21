Ձմեռը փոքրացավ-փոքրացավ, սեղմվեց, կծկվեց ու տեղավորվեց մի շաբաթվա մեջ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ ԵՄ երկրները հասկանում են առաջնագծում տիրող իրական վիճակը և գիտակցում են, որ ՈՒկրաինան պարտվում է հակամարտությունում։ «Զելենսկին հաճախ է մասնակցում Եվրոպական խորհրդի նիստերին։ Երբ նրան հարցնում ենք ռազմական իրավիճակի մասին, նա պատասխանում է. «Մենք հաղթում ենք»: Իրականում բոլորս գիենք, որ պարտվում են,- ասել է Ֆիցոն։                
 
Ես շատ գարուններ եմ դիմավորել։ Մեկն էլ ա մոտենում։

Բայց ոչ մի գարուն մյուսի նման չի գալիս։ Ամեն անգամ կարծես առաջին անգամ դիմավորես։ Հազար տարի էլ ապրես, հազար տարբեր գարուն կդիմավորես։

Որովհետև բալենին ոչ մի անգամ նույն ձևի չի ծաղկում, որովհետև գարնան հոտը միշտ տարբեր ա, որովհետև ամեն անգամ նորովի ես վերածնվում։

Դե, ի՜նչ, մի գարուն էլ ենք տեսնում՝ մի անգամ էլ ենք ծնվում։ Ժողովուրդն ասում ա՝ քաջը մի անգամ ա մեռնում, իսկ վախկոտը՝ հազար։ Կարելի ա նաև ասել՝ հիմարը մի անգամ ա ծնվում, իսկ իմաստունը՝ հազար։

Հենրիկ Պիպոյան

