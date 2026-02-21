Ձմեռը փոքրացավ-փոքրացավ, սեղմվեց, կծկվեց ու տեղավորվեց մի շաբաթվա մեջ

Ես շատ գարուններ եմ դիմավորել։ Մեկն էլ ա մոտենում։
Բայց ոչ մի գարուն մյուսի նման չի գալիս։ Ամեն անգամ կարծես առաջին անգամ դիմավորես։ Հազար տարի էլ ապրես, հազար տարբեր գարուն կդիմավորես։
Որովհետև բալենին ոչ մի անգամ նույն ձևի չի ծաղկում, որովհետև գարնան հոտը միշտ տարբեր ա, որովհետև ամեն անգամ նորովի ես վերածնվում։
Դե, ի՜նչ, մի գարուն էլ ենք տեսնում՝ մի անգամ էլ ենք ծնվում։ Ժողովուրդն ասում ա՝ քաջը մի անգամ ա մեռնում, իսկ վախկոտը՝ հազար։ Կարելի ա նաև ասել՝ հիմարը մի անգամ ա ծնվում, իսկ իմաստունը՝ հազար։
Հենրիկ Պիպոյան