Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ ԵՄ երկրները հասկանում են առաջնագծում տիրող իրական վիճակը և գիտակցում են, որ ՈՒկրաինան պարտվում է հակամարտությունում։ «Զելենսկին հաճախ է մասնակցում Եվրոպական խորհրդի նիստերին։ Երբ նրան հարցնում ենք ռազմական իրավիճակի մասին, նա պատասխանում է. «Մենք հաղթում ենք»: Իրականում բոլորս գիենք, որ պարտվում են,- ասել է Ֆիցոն։                
 
21.02.2026 | 21:59
Միայն Ինձ պետք է վստահեք:
Այդ դասն անպատճառ սովորեք: Այդ ժամանակ է, որ իրոք օգնություն կստանաք արդեն, կուղղեք ձեզ և կառաջնորդվեք Իմ կողմից:
Իսրայելի ժողովուրդը կարող էր շատ ավելի շուտ մտնել Խոստացած Երկիրը, սակայն իրենց կասկածներն ու վախերը նրանց շարունակ հետ, դեպի անապատ էին քշում:
Մի՛ մոռացեք, որ վարանումները, կասկածները, տարակույսներն ուշացնում են Աստծո գործերը:
Դուք պետք է կամ ամբողջովին վստահեք Ինձ, կամ` ոչ:
Ես ձեզ արդեն ասել եմ, թե ինչպես պետք է ապրել. պետք է կատարեք Իմ բոլոր ասածները:
Ես սիրում եմ ձեզ, Իմ որդիներ. Ամրացե՛ք և վստահե՛ք Իմ մեծ սիրուն:
Այդ Սերը երբե՛ք հուսախաբ չի անի ձեզ, միայն թե դուք էլ սովորեք հուսախաբ չանել Ինձ:
Ա՜հ, եթե իսկապես տեսնել կարողանայիք, ապա կհասկանայիք այդժամ:
Սովորելու շատ բան ունեք` վախը վանելու ու խաղաղությունը ձեռք բերելու համար:
Ձեր այդ տարակույսները կասեցնում են Իմ գործը, պետք է հրաժարվեք երկմտանքներից:
Ես մեռա` ազատելու համար ձեզ մեղքից, տարակույսներից ու մտմտուքներից:
Պետք է հավատաք Ինձ բացարձակապես:
