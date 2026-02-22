Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ասել է, որ Բրյուսելը հույս ունի հաղթել Ռուսաստանին մարտադաշտում, և հեգնել, թե այն, ինչ չի հաջողվել Նապոլեոնին ու Հիտլերին, կհաջողվի եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասին։«Դա սխալ, ոչ ճիշտ քաղաքական ռազմավարություն է՝ մարդկային զոհերի ահավոր քանակությամբ: Տնտեսական առումով կփլուզվի ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Եվրամիության և այն երկրների տնտեսությունները, որոնք կմիանան նրանց»,- շեշտել է Օրբանը:               
 
Ադրբեջանը անգամ Քշիշտոֆ Պենդերեցկուն մուտքի վիզա չէր տրամադրել

22.02.2026 | 11:28

Ադրբեջանը ժամանակին մերժել էր աշխարհահռչակ լեհ կոմպոզիտոր Քշիշտոֆ Պենդերեցկուն մուտքի վիզա տրամադրել միայն այն բանի համար, որ նա ուներ հայկական արմատներ։

Ադրբեջանի ԱԱԾ սահմանապահ ծառայությունը բազմաթիվ անգամներ մերժել էր Ռուսաստանի և եվրոպական շատ երկրների քաղաքացիներ հանդիսացող ազգությամբ հայ արվեստագետների մուտքն իր երկրի տարածք՝ բացառապես նրանց հայ լինելու հանգամանքով պայմանավորված։

Իսկ Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող երկու արդբեջանցի անհասկանալի կենսաբանական միավորներ, ավտոմեքենայով մուտք են գործել ՀՀ տարածք, ազատ շրջագայում են Հայաստանում, ադրբեջաներենով տեսանյութեր են տարածում հայկական բնակավայրերը՝ ադրբեջանական անվանումներով ներկայացնելով, իսկ ՀՀ ԱԱԾ-ն հայտնում է, որ նրանք մասնավոր այցով են եկել Հայաստան։

Ռուսաստանում բնակվում են Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող միլիոնավոր ադրբեջանցիներ, որոնց համար այս նախադեպը հնարավորություն է Հայաստանն ադրբեջանցիներով բնակեցնելու համար։

Էդգար ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Ռուսական կապիտալը Հայաստանից դուրս մղելու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հեռահար նպատակները

Ռուսական կապիտալը Հայաստանից դուրս մղելու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հեռահար նպատակները

Օրերս Փաշինյանը հայտարարեց, որ հայկական երկաթուղու տնօրինումը ռուսական ընկերության կողմից խնդիրներ է առաջացնում հատկապես Հայաստանով տարանցման համար: Ըստ նրա՝ «շատ երկրներում՝ Արևմուտքում, Արևելքում, Հարավում և Հյուսիսում, կա կարծիք, որ Նախիջևանից հետո երկաթուղին չպետք է անցնի Հայաստանով՝ Ռուսաստանի կողմից երկաթուղու վերահսկողության պատճառով»...

