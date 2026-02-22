Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ասել է, որ Բրյուսելը հույս ունի հաղթել Ռուսաստանին մարտադաշտում, և հեգնել, թե այն, ինչ չի հաջողվել Նապոլեոնին ու Հիտլերին, կհաջողվի եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասին։«Դա սխալ, ոչ ճիշտ քաղաքական ռազմավարություն է՝ մարդկային զոհերի ահավոր քանակությամբ: Տնտեսական առումով կփլուզվի ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Եվրամիության և այն երկրների տնտեսությունները, որոնք կմիանան նրանց»,- շեշտել է Օրբանը:               
 
Հայ հոգևորականությունը Ավստրիայում հայրենապաշտության ու խոհեմության իրական ազգային ընտրանու աննախադեպ օրինակ է ցուցադրում

22.02.2026 | 12:24

Հայ հոգևորականության` ի դեմս 25 արքեպիսկոպոսների ու եպիսկոպոսների` Աստծո օրհնությամբ և Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած ժողովը աշխարհին հայ եկեղեցու իմաստնության, խիզախության, հավատարմության, առաքինության և

հայ ժողովրդին, նրա ազգային արժեքներին ու հայոց պետականությանը անվերապահ նվիրվածության աննախադեպ օրինակ են ցուցադրում։

Հայ առաքելական եկեղեցին իր անզիջում վճռականությունն ու անհամաձայնությունն է վերահաստատում պետության ու եկեղեցու քայքայմանն ուղղված` իշխանությունների կողմից տարվող քաղաքականության դեմ։

Ժողովուրդն էլ արժանապատվորեն պաշտպանում է իր հոգևորականությանը, հասկանալով, որ թերևս եկեղեցին ու հոգևորականությունն է չապականված, չայլասերված բարոյական վերջին կղզյակը, պետության հենասյունը, բաստիոնը, որ ի զորու են պահպանել հայոց պետականությունն ու անկախությունը, հայ ժողովրդի ազգային արժանապատվությունն ու ինքնությունը, ստեղծված այս բարդ իրավիճակում, երբ ապազգային են երկրի իշխանությունները, ամայացված ու ապականված է քաղաքական դաշտը, խղճուկ ու երկչոտ վիճակում է մտավորականությունը։

Հուսով եմ, որ իշխանությունները հաշվի կնստեն հայ հոգևորականության անզիջում վճռականության ու իրենց առաքելությանը` հավատարիմ լինելու, ինչպես նաև հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ հայության հավատարմության ու անվերապահ աջակցության հետ և հեռու կմնան հայ եկեղեցուց ու կդադարեցնեն եկեղեցու դեմ սկսած պառակտման ու արժեզրկման դավադիր արշավը։

Հայկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Մարդն էլ է փլուզվում, երբ նրան զրկում են պատվից, էությունից, վաստակից ու անցյալից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
