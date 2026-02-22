Հայ հոգևորականությունը Ավստրիայում հայրենապաշտության ու խոհեմության իրական ազգային ընտրանու աննախադեպ օրինակ է ցուցադրում

Հայ հոգևորականության` ի դեմս 25 արքեպիսկոպոսների ու եպիսկոպոսների` Աստծո օրհնությամբ և Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած ժողովը աշխարհին հայ եկեղեցու իմաստնության, խիզախության, հավատարմության, առաքինության և
հայ ժողովրդին, նրա ազգային արժեքներին ու հայոց պետականությանը անվերապահ նվիրվածության աննախադեպ օրինակ են ցուցադրում։
Հայ առաքելական եկեղեցին իր անզիջում վճռականությունն ու անհամաձայնությունն է վերահաստատում պետության ու եկեղեցու քայքայմանն ուղղված` իշխանությունների կողմից տարվող քաղաքականության դեմ։
Ժողովուրդն էլ արժանապատվորեն պաշտպանում է իր հոգևորականությանը, հասկանալով, որ թերևս եկեղեցին ու հոգևորականությունն է չապականված, չայլասերված բարոյական վերջին կղզյակը, պետության հենասյունը, բաստիոնը, որ ի զորու են պահպանել հայոց պետականությունն ու անկախությունը, հայ ժողովրդի ազգային արժանապատվությունն ու ինքնությունը, ստեղծված այս բարդ իրավիճակում, երբ ապազգային են երկրի իշխանությունները, ամայացված ու ապականված է քաղաքական դաշտը, խղճուկ ու երկչոտ վիճակում է մտավորականությունը։
Հուսով եմ, որ իշխանությունները հաշվի կնստեն հայ հոգևորականության անզիջում վճռականության ու իրենց առաքելությանը` հավատարիմ լինելու, ինչպես նաև հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ հայության հավատարմության ու անվերապահ աջակցության հետ և հեռու կմնան հայ եկեղեցուց ու կդադարեցնեն եկեղեցու դեմ սկսած պառակտման ու արժեզրկման դավադիր արշավը։
Հայկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ