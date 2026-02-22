Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ասել է, որ Բրյուսելը հույս ունի հաղթել Ռուսաստանին մարտադաշտում, և հեգնել, թե այն, ինչ չի հաջողվել Նապոլեոնին ու Հիտլերին, կհաջողվի եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասին։«Դա սխալ, ոչ ճիշտ քաղաքական ռազմավարություն է՝ մարդկային զոհերի ահավոր քանակությամբ: Տնտեսական առումով կփլուզվի ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Եվրամիության և այն երկրների տնտեսությունները, որոնք կմիանան նրանց»,- շեշտել է Օրբանը:               
 
Դաժան, բայց արդարացի բարքեր

Դաժան, բայց արդարացի բարքեր

Դաժան, բայց արդարացի բարքեր
22.02.2026 | 16:02

Չինաստանում մինչ այսօր մահապատիժը, որպես պատժի միջոց, գոյություն ունի. դրա հետ կապված մի կարևոր դետալ կա (այդպես է նաև Իրանում)։

Եվ ուրեմն, մահապատիժն իրականացնելուց հետո, պետությունը գնդակահարված անձի ընտանիքին, բացի օգտագործված գնդակի պարկուճը, ուղարկում է նաև հաշվեհամար, որտեղ նշված է լինում տվյալ գնդակի գումարը, և գնդակահարվածի ընտանիքը պարտավոր է պետությանը վերադարձնել, ավելի ճիշտ, կոմպենսացնել պետության ծախսած գումարը։

Ի դեպ, քչերը գիտեն, որ էդ գաղափարի հեղինակը Անաստաս Իվանովիչն է եղել՝ Միկոյանը, ով Մաո Ձեդունի մերձավորն էր ու հիմք է դրել «չինական կոմունիզմ» ասվածին։

Ասել է թե՝ պետությունը հովվին քիչ է վճարում, ուսուցչին քիչ է վճարում, բժշկին քիչ է վճարում, գնդակահարվածի ընտանիքից գնդակի գումարը հետ է գանձում, որ էդ երկիրը դարձնի իր սրտի Չինաստանը։

Հ․Գ․ Պարկուճի գումարի հետգանձման մեխանիզմը գործում էր նաև ԽՍՀՄ-ում. 1984 թվականին գումարը կազմում էր 67 կոպեկ։

Արմեն Հովասափյան

