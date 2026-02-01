Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ասել է, որ Բրյուսելը հույս ունի հաղթել Ռուսաստանին մարտադաշտում, և հեգնել, թե այն, ինչ չի հաջողվել Նապոլեոնին ու Հիտլերին, կհաջողվի եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասին։«Դա սխալ, ոչ ճիշտ քաղաքական ռազմավարություն է՝ մարդկային զոհերի ահավոր քանակությամբ: Տնտեսական առումով կփլուզվի ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Եվրամիության և այն երկրների տնտեսությունները, որոնք կմիանան նրանց»,- շեշտել է Օրբանը:               
 
Ազնիվ և անձնվեր մարդկանց ջանքերի ու նվիրումի շնորհիվ Աշտարակի հավատացյալները ունեն իրենց լուսավոր աղոթատեղին

22.02.2026 | 21:54

Այսօր Աշտարակի Սուրբ Մարիանե եկեղեցու վերաօծման 6-րդ տարեդարձն է:

Եկեղեցին վերաօծվել է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ձեռամբ:

Եկեղեցու նոր կյանք առնելու ճանապարհին իր առանձնահատուկ դերակատարությունն է ունեցել թեմակալ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանը:

Սրբազանն իր հայրական հոգատարությամբ ու հետևողականությամբ նեցուկ է եղել այն մեծ աշխատանքին, որն իրականացվել է մեծ սիրո, ջանքերի և անձնվեր աշխատանքի արդյունքում:

Եկեղեցու դռներն ամբողջությամբ հավատավոր զավակների առաջ կրկին բացելու մեծ իղձը մարմին դարձավ, Արագածոտնի թեմի թեմական խորհրդի ատենապետ, եկեղեցու նվիրյալ և բարեպաշտ զավակ՝ Գրիգոր Մովսիսյանի և իր ընտանիքի անզնիվ բարերարությամբ:

Եվ այսօր, ազնիվ և անձնվեր մարդկանց ջանքերի ու նվիրումի շնորհիվ Աշտարակի հավատացյալները ունեն իրենց լուսավոր աղոթատեղին։

«Երանի՜ եկեղեցի շինողաց…»։

Արագածոտնի թեմ

