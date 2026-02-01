Բուժվելու գաղտնիքը
22.02.2026 | 21:59
Սիրեք գործով հագեցած կյանքը:
Այն ուրախությամբ է լցված:
Սիրում եմ ձեզ և հրամայում, որ ուրախ լինեք:
Այս գարնան պայծառությունից վերցրեք ուրախության ձեր բաժինը:
Որքան հնարավոր է ավելի շատ դրսում եղեք:
Արևն ու օդը Իմ ապաքինող ուժերն են, ինչպես ներքին ուրախությունը, որ թունավորված ու ծանրացած արյունը փոխում ու դարձնում է առողջ ու կենսունակ:
Չմոռանաք, որ մարմնի, մտքի ու հոգու բժշկությունը ներսից է գալիս. Իմ հոգու հետ ունեցած ձեր հոգու մտերիմ առնչությունից:
Մեկնաբանություններ