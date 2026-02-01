Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Բուժվելու գաղտնիքը

Բուժվելու գաղտնիքը
22.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 23
Սիրեք գործով հագեցած կյանքը:
Այն ուրախությամբ է լցված:
Սիրում եմ ձեզ և հրամայում, որ ուրախ լինեք:
Այս գարնան պայծառությունից վերցրեք ուրախության ձեր բաժինը:
Որքան հնարավոր է ավելի շատ դրսում եղեք:
Արևն ու օդը Իմ ապաքինող ուժերն են, ինչպես ներքին ուրախությունը, որ թունավորված ու ծանրացած արյունը փոխում ու դարձնում է առողջ ու կենսունակ:
Չմոռանաք, որ մարմնի, մտքի ու հոգու բժշկությունը ներսից է գալիս. Իմ հոգու հետ ունեցած ձեր հոգու մտերիմ առնչությունից:
