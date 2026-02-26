Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ինչու Բրիտանիայի արքան այդպիսի վերաբերմունք դրսևորեց հարազատ եղբոր նկատմամբ

23.02.2026 | 10:44

Լրահոսում կարդում եմ քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Ա. Մարտիրոսյանի հոդվածը Բրիտանիայի նախկին արքայազն Էնդրյուի մասին:

Եվ տողերից կաթող հիացմունքը, արքա Չարլզ 3-րդի արարքի մասին, թե ինքը սատարում է եղբոր դեմ քրեական գործ հարուցելուն, քանի որ բոլորը հավասար են օրենքի առաջ:

Ահա դեմոկրատիան, ահա արևմտյան արժեքները, որոնք հասու չեն «ձեր տեր ռուսներին», եզրափակում է քաղաքագիտության դոկտորը:

Եթե դա՛ է արևմտյան արժեքը, ապա հանրահայտ պիոներ Պավլիկ Մորոզովի արարքը

արևմտյան արժեքների անգերազանցելի գագաթն է: Նա էլ էր համոզված, որ բոլորը հավասար են օրենքի առաջ ու մատնեց հորն ու եղբայրներին, որոնք թաքցրել էին հացահատիկը:

Պարոն դոկտորը, պարտավոր է իմանալ, որ ինքնին դեմոկրատիա գոյություն չունի: Դեմոկրատիան արտահայտում է որոշակի դասակարգի կամ խմբերի շահերը:

ՈՒ այդ շահերը պաշտպանվում են օրենքներով, որոնք ընդունում են այդ խմբերը կամ դասակարգերը, որոնց էլ պատկանում է իշխանությունը:

Իսկ թե ինչու՞ Բրիտանիայի արքան այդպիսի վերաբերմունք է դրսևորում հարազատ եղբոր նկատմամբ, այլ օպերայի արիա է:

Դա հասկանալու համար պետք է իմանալ, թե ինչը ստիպեց արքային մեկնել Վատիկան: Պապի հետ Սիքստինյան մատուռում աղոթել: Համոզվել, որ եղբոր կողմից Էպշտայնին փոխանցված տեղեկությունները երբեք չեն հանրայնացվի:

ՈՒ չի սասանվի արքայական տունը...

Չի կարելի այդքան կույր արևմտամետ կամ ռուսամետ լինել։

Չափը լավ բան է։

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

