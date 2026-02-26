Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.02.2026
 
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Նորություններ » ԱՄՆ դեսպանը հայտարարել է, որ Իսրայելը գրեթե ամբողջ Մերձավոր Արևելքի նկատմամբ ունի «աստվածաշնչյան իրավունքներ»

ԱՄՆ դեսպանը հայտարարել է, որ Իսրայելը գրեթե ամբողջ Մերձավոր Արևելքի նկատմամբ ունի «աստվածաշնչյան իրավունքներ»

ԱՄՆ դեսպանը հայտարարել է, որ Իսրայելը գրեթե ամբողջ Մերձավոր Արևելքի նկատմամբ ունի «աստվածաշնչյան իրավունքներ»
23.02.2026 | 12:30

ԱՄՆ-ի դեսպանը Իսրայելում՝ Մայք Հաքաբին, Թաքեր Կարլսոնի հետ զրույցում հղում անելով աստվածաշնչյան «Նեղոսից մինչև Եփրատ» հողերի մասին պատմությանը՝ հայտարարել է, թե հրեական պետությունն իբր պատմական իրավունքներ ունի տարածաշրջանի լայն տարածքների նկատմամբ։

Նա նաև հավելել է, որ Իսրայելը չպետք է վճարի Գազայի վերականգնման համար, և իր կարծիքով հակառակը՝ հենց Իսրայելը պետք է փոխհատուցում ստանա։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ.Գ.

Արցախը փաթեթով թշնամուն տալուց հետո զգո՞ւմ եք, որ էլ ոչ մեկի հետաքրքիր չեն տարիներով Հայաստանի վզին փաթաթված «տարածքային ամբողջականություն» և ճանաչված սահմաններ սկզբունքը։ Հետո ավելի բարդ է լինելու...

Դիտվել է՝ 744

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ
Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.