ԱՄՆ դեսպանը հայտարարել է, որ Իսրայելը գրեթե ամբողջ Մերձավոր Արևելքի նկատմամբ ունի «աստվածաշնչյան իրավունքներ»

ԱՄՆ-ի դեսպանը Իսրայելում՝ Մայք Հաքաբին, Թաքեր Կարլսոնի հետ զրույցում հղում անելով աստվածաշնչյան «Նեղոսից մինչև Եփրատ» հողերի մասին պատմությանը՝ հայտարարել է, թե հրեական պետությունն իբր պատմական իրավունքներ ունի տարածաշրջանի լայն տարածքների նկատմամբ։
Նա նաև հավելել է, որ Իսրայելը չպետք է վճարի Գազայի վերականգնման համար, և իր կարծիքով հակառակը՝ հենց Իսրայելը պետք է փոխհատուցում ստանա։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Հ.Գ.
Արցախը փաթեթով թշնամուն տալուց հետո զգո՞ւմ եք, որ էլ ոչ մեկի հետաքրքիր չեն տարիներով Հայաստանի վզին փաթաթված «տարածքային ամբողջականություն» և ճանաչված սահմաններ սկզբունքը։ Հետո ավելի բարդ է լինելու...