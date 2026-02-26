Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Անտարբեր ու մերժող մարդիկ են լինելու ձեր ընտրական թիրախը

23.02.2026 | 13:38

Մի քանի դիտարկումներ.

- Իրար նման կամ միանման քարոզարշավը, թեզերը, վարքաբանությունը ընդդիմադիր տարբեր շրջանակների առաջին հերթին հարվածելու են:

- Միայն ֆինանսով կամ անձով խնդիրներ լուծել չի ստացվելու:

- Ահռելի ծավալի կոմպրոմատներ կան գրեթե բոլերի վրա. ի դեպ, դրանք կան ինչպես մինչ 2018-ի փաթեթներից, այնպես էլ 2018-ից ի վեր: Նորերի առաջին գործը եղել է ցուցակներով գաղտնալսել-տեսանկարհանելը:

- Մեդիա, սոցցանցային և էլեկտրոնային հարթակներում քարոզչությունն ու դիտումները, իրականությունը սթափ գնահատելու և լրջագույն խնդիրներ են ստեղծելու քաղաքական ասֆալտի վրա. տեղերում աշխատեք, տեղերը, մարդկանց ուսումնասիրեք, ճիշտ մարդկանց հետ աշխատեք: Պաթոսային դիֆերամբները օգտակար չեն՝ հակառակը: Բակ առ բակ պետք է մարդկանց հետ ճիշտ խոսել, չհավատացողներին ճիշտ շեշտադրումներով ուղղորդել:

- Ձեր սփիկերների տեքստերը գրեք, հուշումների թերթիկներ տվեք, կարելի ու չի կարելիի շրջանակ ֆիքսեք,

- Հասկանալի, չափելի, կոնկրետ, խնդիր լուծող, ընկալելի տեքստերն ամենից կարևորն են, դրանք արդյունք տալիս են:

- Մի մտեք սոցհարցումային թվերի տակ, դրանց մեծագույն մասը իրականության հետ կապ չունեն: Անտարբեր ու մերժող մարդիկ են լինելու ձեր ընտրական թիրախը, որոնց մասով դուք միայն կարող եք չերաշխավորված կանխատեսումներ անել ու, ինչու չէ, նաև սխալվել:

ՈՒ լավ չէ, որ այս ամենը ինձ դեժավյու է հիշեցնում ...

Սա եղածի մի փոքր մասն էր միայն:

Ալեն Ղևոնդյան

