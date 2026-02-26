Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.02.2026
 
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Նորություններ » Ինչու՞ են «հերոս-հարկատուները» վճարում Հարկադիրի ֆեյսբուքյան էջի գոյության համար

Ինչու՞ են «հերոս-հարկատուները» վճարում Հարկադիրի ֆեյսբուքյան էջի գոյության համար

Ինչու՞ են «հերոս-հարկատուները» վճարում Հարկադիրի ֆեյսբուքյան էջի գոյության համար
23.02.2026 | 15:11

Ցավում եմ: Շուտով «մահանալու» է Հարկադիրի ֆեյսբուքյան էջը: Այժմ էջը «հոգեվարքի» մեջ է:

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունն առայժմ ունի ֆեյսբուքյան էջ: 2026 թվականին էջում տեղադրվել է ընդամենը 9 հրապարակում: Ընդ որում, այդ 9 հրապարակումներից 4-ը էջում տեղադրվել է նույն օրը` փետրվարի 6-ին: Այդ օրը ՀՀ արդարադատության նախարարն էր այցելել Հարկադիր: Այսինքն, եթե վերջինս չայցելեր, ապա Հարկադիրի էջը դատարկ էր լինելու:

Ընդհանրապես, ինչու՞ են Nikol Pashinyan / ՆիկոլՓաշինյանի ասած «հերոս-հարկատուները» վճարում «ոչնչի», մասնավորապես` Հարկադիրի ֆեյսբուքյան էջի գոյության համար: Վստահ եմ` էջը վարող(ներ) ունի, որոնց հերոս-հարկատուներն աշխատավարձ և պարգևավճար են տալիս: ՈՉՆՉԻ ԴԻՄԱՑ:

Ախր, Հարկադիրը գրելու լիքը բան ունի: Միայն Հարկադիրում աշխատող պայմանական թորոսյանարմենների խայտառակ գործունեության վերաբերյալ կարելի է օրական 15-20 հոդված գրել: Չե՞ք ցանկանում պայմանական թորոսյանարմենների մասին գրել: Այդ դեպքում, դեսից-դենից գովազդ «կպցրեք» և տեղադրեք: Ի՞նչ տարբերություն, միևնույնն է Հարկադիրի աշխատողներից շատերը` պայմանական թորոսյանարմենները, այսպես թե այնպես իրենց ֆեյսբուքյան էջերում գովազդ են տեղադրում և Հարկադիրի ղեկավարությունը դրան դեմ չէ: Դուք էլ տեղադրեք:

Ի վերջո, եթե գովազդ էլ չեք ցանկանում տեղադրել, ապա գոնե ամեն օր Հարկադիրի ղեկավար պարոն Սիրոյի կենսագրությունը հանրայնացրեք: Հարուստ կենսագրություն է: Եթե վերջինիս կենսագրությունից նույնիսկ օրական մեկ հատված տեղադրեք, ապա շատ երկար ժամանակ գործ կունենաք:

Ուրեմն, ի գործ: Միայն թող էջը «չմահանա»: Ամեն:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 839

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ
Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.