Խաղաղաւթյունն իրական է, եթե այն վաստակել ես՝ պարտադրելով:
Մուրալով վաստակած խաղաղությունը սոսկ ժամանակավոր զինադադար է՝ մռայլ անորոշությամբ:
Հնարավոր չէ ապրել լիարժեք խաղաղությամբ, եթե դիմացինդ, բռնատիրելով քո եղածի մի մասը, ցանկություն ունի վերցնել նաև մնացածը:
Եվ ընդհանրապես, խաղաղություն չի կարող բերել մեկը, ով հոգով ու մարմնով եղել է ու կա պատերազմից վախեցող, բայց, ավա՜ղ, նաև՝ պատերազմաստեղծ:
Հ.Գ. Իրական խաղաղություն կարող է բերել նա, ով, ատելով պատրազմը, հարկ եղած դեպքում պատրաստ է ընդունել իրեն նետված մարտահրավերը և հակառակորդին պարտադրել սեփական կամքը:
Սենոր Հասրաթյան