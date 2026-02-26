Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.02.2026
 
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Նորություններ » Դրանը պոպուլիզմն ու մանիպուլյացիան է, դա ակադեմիական ու խորքային թեմաներում ուղղակի չկա

Դրանը պոպուլիզմն ու մանիպուլյացիան է, դա ակադեմիական ու խորքային թեմաներում ուղղակի չկա

Դրանը պոպուլիզմն ու մանիպուլյացիան է, դա ակադեմիական ու խորքային թեմաներում ուղղակի չկա
23.02.2026 | 17:11

Մի կարևոր առանձնահատկություն, որին, թերևս, արժե անդրադառնալ: Նիկոլ Փաշինյանը շատ հաճախ է իր խոսքում առանձնացնում, թե «մենք պետք է մեր պատմությունից դասեր քաղենք, որպեսզի սխալները չկրկնենք»։ Առաջին հայացքից թվում է՝ լրիվ օրինաչափ ու իրավացի պնդում է, ինչի հետ դժվար է չհամաձայնել։ Սակայն իրավիճակի պատկերը դառնում է հստակ, երբ տեսնում ենք, որ սա ասում է մի մարդ, ով պատմության մասին ոչ միայն գաղափար, այլ անգամ տարրական գիտելիքներ չունի։

Իր տեսակով լինելով դասական պոպուլիստ ու ամեն ինչից որոշակի պատկերացումներ ունենալով՝ Փաշինյանը եղել է միջակ լրագրող, ով փորձել է օրվա մամուլում մի քանի «էքսկլյուզիվ» ու «օդում կախված տեղեկություններով» նյութեր հրապարակել իր թերթում։ Նա այնպիսի «պուպուշ» կերպար է ստեղծել, որ մարդկանց թվում է, թե գործ ունեն ուսյալ, կարդացած, գաղափարական մի հրաշք անձնավորության հետ, ով իր գիտելիքների ողջ շտեմարանն է ի նպաստ դնելու հայրենիքի շենացմանը։

Իրականությունն այն է, որ 50 և ավելի տարեկան լինելով՝ էս մարդը նոր է պատմություն սովորում ու դրա մասին հենց ինքն է հանրային կերպով հիմա բարձրաձայնում, երբ հայտարարում է, թե՝ «կարդացի «Հայոց պատմության» ակադեմիականի այսինչ հատորը», անկապ իմիտացիաներ ստեղծում, թե ինքն ամբողջ օրը պատմություն է ուսումնասիրում (մեքենայի մեջ, ինքնաթիռում, հյուրանոցում՝ իբր թե գիրք կարդալով)։

Այսինքն՝ մարդ, ով չգիտի «Հայոց պատմություն», բոլորին հորդորում է «պատմությունից դասեր քաղել», իսկ ամենավատն այն է, որ նա իր համար պրոտոտիպեր է ընտրում ամենաթույլ, չկայացած ու հակասական կերպարներին, որոնց քայլերի, որոշումների ու գործողությունների հետ կապված պատմության գիգանտները հակասական մոտեցումներ ու կարծիքներ են ներկայացնում։

Օրինակ՝ Նիկոլին ասեմ, որ, բացի իր իմացած կասկածելի կերպարներից, Հայոց բազմամյա պատմության շերտերում ավելի առանցքային կերպարներ ու գործիչներ կան, որոնց մասին նույն ակադեմիականում բավական ծավալուն գրված է։ Էդ կարդալու ընթացքում կհորդորեմ տվյալ հատվածներին ավելի ուշադրություն դարձնի ու, ասենք, օրինակ բերի, դասեր քաղի Արտաշես Առաջինի ռեֆորմներից, Լևոն Երկրորդի գերկարևոր արտաքին քաղաքականությունից, Աշոտ Ողորմած արքայի շինարարական ուղղվածությունից, Հովհան Օձնեցու խոհափիլիսոփայությունից, դե, Վարդան ու Վահան Մամիկոնյանների, Թեոդորոս Ռշտունու, Զաքարե Զաքարյանի մասին էլ չխոսեմ։

Թե չէ անգիր արած մի քանի թերթ բան կարդալով՝ խոսում է դասեր քաղելուց, դեռ մի հատ էլ դաս է տալիս մյուսներին՝ իրեն դնելով «հայկական Աթաթուրքի» տեղը։ Դրանը պոպուլիզմն ու մանիպուլյացիան է, դա ակադեմիական ու խորքային թեմաներում ուղղակի չկա։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 919

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ
Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.