Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Մեծ Պահք

«Որդյա՛կ, եթե իմ պատգամներն ու պատվիրաններն ընդունես և պահես դրանք հոգուդ մեջ, իմաստությունը պիտի հաճելի լինի քո ականջին, սիրտդ պիտի հաճույք գտնի գիտության մեջ և դրանք իբրև խրատ, պիտի ավանդես որդուդ։

Արդարև, եթե իմաստությունը քեզ մոտ կանչես և ձայնդ մտքի հանճարին ուղղես, փնտրես այն ընտիր արծաթի նման և ինչպես գանձ որոնես այն, այն ժամանակ կհասկանաս Տիրոջ երկյուղը, և դու կգտնես Աստծու գիտությունը։

Տերն է տալիս իմաստությունը և նրանից են բխում գիտությունն ու հանճարը. նա է արդարների համար փրկություն վերապահում և հովանի լինում նրանց ընթացքին, նա է պահպանում արդարների ճանապարհը և հաստատ դարձնում իրենից երկյուղ կրողների ուղին։

Այն ժամանակ կհասկանաս արդարությունն ու իրավունքը և բոլոր շավիղներդ կուղղես դեպի բարին։

Եվ երբ իմաստությունը մտնի սրտիդ մեջ և գիտությունը ախորժելի լինի հոգուդ, այն ժամանակ բարի խոհերը պիտի զգուշացնեն քեզ և արդար մտքերը քեզ պիտի պահպանեն, որպեսզի փրկություն գտնես չար ճանապարհից և նենգախոս մարդուց։

Առակաց 2։ 1_12

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
