Օրվա ընթերցում
«Որդյա՛կ, եթե իմ պատգամներն ու պատվիրաններն ընդունես և պահես դրանք հոգուդ մեջ, իմաստությունը պիտի հաճելի լինի քո ականջին, սիրտդ պիտի հաճույք գտնի գիտության մեջ և դրանք իբրև խրատ, պիտի ավանդես որդուդ։
Արդարև, եթե իմաստությունը քեզ մոտ կանչես և ձայնդ մտքի հանճարին ուղղես, փնտրես այն ընտիր արծաթի նման և ինչպես գանձ որոնես այն, այն ժամանակ կհասկանաս Տիրոջ երկյուղը, և դու կգտնես Աստծու գիտությունը։
Տերն է տալիս իմաստությունը և նրանից են բխում գիտությունն ու հանճարը. նա է արդարների համար փրկություն վերապահում և հովանի լինում նրանց ընթացքին, նա է պահպանում արդարների ճանապարհը և հաստատ դարձնում իրենից երկյուղ կրողների ուղին։
Այն ժամանակ կհասկանաս արդարությունն ու իրավունքը և բոլոր շավիղներդ կուղղես դեպի բարին։
Եվ երբ իմաստությունը մտնի սրտիդ մեջ և գիտությունը ախորժելի լինի հոգուդ, այն ժամանակ բարի խոհերը պիտի զգուշացնեն քեզ և արդար մտքերը քեզ պիտի պահպանեն, որպեսզի փրկություն գտնես չար ճանապարհից և նենգախոս մարդուց։
Առակաց 2։ 1_12