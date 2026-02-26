ԿԳՄՍՆ-ն հերքում է, թե 229 դպրոց է փակվելու մարզերում, բայց դպրոցներն իրականում փակվելու են

Նիկոլականների հերթական տեղեկատվական օպերացիայի էությունը հետևյալն է.
1․ Մի քանի տարի առաջ նիկոլական ռեժիմը «Հայաստանի Հանրապետության կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման ծրագիր» պուպուշագույն անունով մի ծրագիր է հաստատում։ Սակայն ծրագրի էությունը բացարձակապես պուպուշ չէր. խոսքն այն մասին էր, որ 231 դպրոց պիտի փակվի, իսկ աշակերտներն ու դասատուների մի մասն էլ ուղարկվելու են այլ բնակավայրերում գտնվող ավելի մեծ դպրոցներ (որոնց անվանում են «կլաստերներ»)։ Սա է «որակյալ ծառայությունների հասանելիություն» կոչվածն ըստ նիկոլապետության... Ավելի ուշ ցուցակից 3 դպրոց հանում են, մնում է փակման ենթակա 229 դպրոց։
2․ Փակվող դպրոցների շարքում բավականին մեծ դպրոցներ էլ կան՝ 100+ աշակերտով։ Փակվող դպրոցների զգալի մասը միակն են իրենց բնակավայրում։
3․ Երբ այս մասին բարձրաձայնում է «Ազգային Կրթության Համակարգ» նախաձեռնությունը, ԿԳՄՍՆ էջում միանգամից «հերքում» են հրապարակում, թե բա՝ չէ-չէ, չկա տենց բան։ Ասել կուզեն, թե «դպրոցները չեն փակվում, ուղղակի տեղափոխվում են այլ բնակավայրեր»։
Սա նույնն է, եթե Հայաստանի բնակիչների քրոնիկ հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար որոշեն քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներին «քնեցնեն»։ Հետո էլ ասեն, թե «Տեսա՞ք, որ վերացրինք քրոնիկ հիվանդությունները ՀՀ-ում»։
Օկուպացիոն վարչակարգի համար սա չքնաղ ծրագիր է։
Նախ՝ գումար են խնայում, որը կարելի է ուղղել իրենց գրպանները, «պարգևավճարների» և այլ հաճելի բաների տեսքով։
Երկրորդը՝ պետբյուջեից գյուղեր մտնող գումարները կկրճատվեն, ինչն էլ գումարվելով երեխաներին դպրոց ուղարկելու լրացուցիչ դժվարությունների հետ, ստիպելու է, որ գյուղացիները լքեն փոքր գյուղերը և շարժվեն դեպի ավելի մեծ բնակավայրեր։ Արտահոսք առանց այն էլ կա, բայց նիկոլենք այն ավելի են խթանում։
Երրորդը՝ հաճելի բոնուս ադրբեջանցիների, Նիկոլի և անձամբ Ժաննա Անդրեասյանի համար. 200+ դպրոցներում կարելի է անաղմուկ վերացնել փառքի անկյունները, որոնց դեմ վերջինս վաղուց է պատերազմ վարում։
Այլ «հաճելի բոնուսներ» էլ կան նիկոլենց համար, բայց չերկարացնեմ։
Բոլոր աղբյուրների հղումները կդնեմ հետգրություններում։
Կարեն ՎՐԹԱՆԵՍՅԱՆ
Հ.Գ. 1
Չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ փակման ենթակա են հիմնականում այն դպրոցները, որոնց տնօրենները ՔՊ-ի հետ աֆիլացված մարդիկ չեն, կամ որոնք նիկոլենց տեսակետից «ըմբոստ» գյուղերում են։
Հ․Գ․2
Սա փակման ենթակա դպրոցների ցուցակն է ԿԳՍՄՆ կայքում.
https://escs.am/.../447d04d2fcbe3042b6a0f639370f3279.pdf
Ավելի ուշ 3 դպրոց հանվել է ցանկից, հրամաններն այստեղ են․
Հ․Գ․3
Նախարարության «հերքումը».
https://www.facebook.com/minESCSarm/posts/pfbid02hGdhDdAw2wrAYUfn1dW4exmELP647sQB46e71AEjj9Moq6FS33uYQpf3WwnLR3KDl
Հ․Գ․4
«Կլաստերների» մասին. https://egov.am/.../dec.../kar/GV8B-8F8C-4EC6-5F2C/288.8.pdf