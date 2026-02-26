Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Փոխզիջումների վրա կառուցված և միջազգայնորեն ընդունված բանակցություններից դեպի պատերազմ ճանապարհը բացված էր
24.02.2026 | 12:27

2019 թ. օգոստոսի 5:

«Ֆլորենց»-ը մեզ համար, ստեփանակերտյան հաճելի սրճարաններից մեկն էր: Ինչպես միշտ՝ վայելում էինք Արցախում գտնվելու յուրաքանչյուր օրն ու առիթը:

Այդ օվա առիթը հանրահավաքն էր:

Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում թևածում էր աննկարագրելի բարձր տրամադրություն:

Քիչ առաջ, Նիկոլն ի լուր աշխարհի, արդեն հայտարարել էր, որ «Արցախը Հայաստան է և վերջ»:

Կարելի է ասել՝ ոգևորությունից ցնծում էին գրեթե բոլորը՝ արցախցիները, Հայաստանից ու տարբեր երկրներից Ստեփանակերտ ժամանած մեր հայրենակիցները:

Այդ պահից սկսած, իմ ընտանիքի անդամներին բացատրում էի, թե բանակցային առումով որքան վտանգավոր ու սադրիչ հայտարարություն է արել Նիկոլը:

Մի կողմից ուրախացնում էր շուրջը տիրող ուրախ ու անհոգ աշխուժությունը, մյուս կողմից ծանր ու տագնապալի տրամադրություն էր՝ հնարավոր հետևանքների համար:

Փոխզիջումների վրա կառուցված և միջազգայնորեն ընդունված բանակցություններից դեպի պատերազմ՝ ճանապարհը բացված էր:

Արտակ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

