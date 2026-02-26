Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.02.2026
 
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Նորություններ » Ձեռքդ մեկնիր

Ձեռքդ մեկնիր

Ձեռքդ մեկնիր
24.02.2026 | 12:41

Հայր իմ, երկնքից,

ձեռքդ մեկնիր,

որ չկորչեմ իմ ներսում։

Փրկիր ինձ,

երբ ես ինքս եմ փախչում իմ փրկությունից։

Ձեռքդ մեկնիր,

երբ հոգիս ծանրանում է անտեսանելի բեռից,

երբ չեմ կարողանում ժպտալ,

քանի որ ներսումս կամուրջներ են փլվում։

Ձեռքդ մեկնիր,

երբ հավատս մոմի վերջին բոցն է՝

դողացող իմ վախերից։

Սովորեցրու ինձ

չփախչել ցավից,

այլ անցնել դրա միջով՝

իմանալով,

որ մյուս կողմում Դու ես սպասում։

Ձեռքդ մեկնիր,

երբ ես մոռանում եմ, թե ով եմ,

երբ աշխարհը փորձում է ինձ փոքրացնել,

իսկ հոգիս հիշում է՝

որ ծնվել է անսահմանության համար։

Եթե ընկնեմ՝ բարձրացրու ինձ,

եթե կոտրվեմ՝ հավաքիր ինձ

Քո լույսի մեջ։

Երբ ճանապարհս մթնի,

թող Քո ձեռքը լինի այն լույսը,

որին կհետևեմ հավատով։

Ձեռքդ մեկնիր, Հայր,

երբ ես հոգնում եմ ուժեղ լինելուց,

և ուզում եմ պարզապես լինել՝

Քո ստեղծած,

Քո սիրած,

Քո չլքված։

Եվ երբ գա իմ խաղաղության օրը,

թող կարողանամ ասել՝

ես երբեք մենակ չէի։

Քանի որ ամեն անգամ,

երբ ձեռքս պարզեցի դեպի երկինք,

Քո ձեռքը արդեն այնտեղ էր։

Վարս ՉԱՐԵՆՑ

Դիտվել է՝ 740

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ
Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.