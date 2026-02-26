Իրանի վրա ԱՄՆ-ի գրեթե անխուսափելի հարձակումը. մեծ պատերազմը մեր դռան շեմին է ու կարող է նույնիսկ ներս մտնել. 2

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.02.2026
 
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
24.02.2026 | 13:01

Սկիզբը՝ այստեղ

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ինչպես գրել է «New York Times» թերթը, դիտարկում է Իրանին լայնածավալ հարված հասցնելու հնարավորությունը, եթե բանակցությունները կամ նախնական սահմանափակ հարվածը չբերեն անհրաժեշտ արդյունքների:

«Նախագահ Թրամփը խորհրդականներին ասել է, որ եթե դիվանագիտությունը կամ ԱՄՆ-ի նախնական հարձակումը չհանգեցնի նրան, որ Իրանը հրաժարվի իր միջուկային ծրագրից, ինքը կքննարկի առաջիկա ամիսներին շատ ավելի մասշտաբային հարձակման հնարավորությունը, որն ուղղված կլինի այդ երկրի առաջնորդներին իշխանությունից հեռացնելուն»,- «РИА Новости»-ի փոխանցմամբ , գրել է թերթը՝ վկայակոչելով ամերիկյան կառավարությունում ներքին քննարկումներին ծանոթ մարդկանց:

Պարբերականի զրուցակիցները նշել են, որ չնայած նրան, որ վերջնական որոշում դեռ չի կայացվել, Թրամփը հակված է սահմանափակ հարված հասցնել Իրանին, որպեսզի երկրի իշխանություններին ցույց տա, որ ԱՄՆ-ի հետ գործարքը իրադարձությունների զարգացման լավագույն տարբերակն է: Ռազմական աղբյուրները պարբերականին միաժամանակ հայտնել են, որ «USS Gerald Ford» ավիակրի գլխավորությամբ հարվածային խմբավորումը շուտով կհասնի Իսրայելի ափերին:

Հրապարակման մեջ, «Аргументы и факты»-ի փոխանցմամբ, նշված է նաև, որ փետրվարի 26-ին Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում կկայանա ԱՄՆ-ի և Իրանի ներկայացուցիչների հանդիպումը «հավանաբար վերջին բանակցությունների համար, որոնք կոչված են կանխելու ռազմական հակամարտությունը»: Ավելի վաղ Օմանի արտգործնախարար Բադր Ալ Բուսաիդին հայտնել էր, որ Իրանի և ԱՄՆ-ի բանակցությունները տեղի կունենան փետրվարի 26-ին Ժնևում:

Իրանը քանիցս հայտարարել է, որ համաձայն է միջուկային զենքից լիակատար հրաժարմանը, ավելին՝ չունի այն ստեղծելու նպատակ, և որպեսզի ԱՄՆ-ը և աշխարհը դրանում համոզվեն, պատրաստ է իր միջուկային բոլոր օբյեկտներում ՄԱԳԱՏԷ-ին ստուգումների համար լիակատար հասանելիություն ապահովել, սակայն մտադիր չէ հրաժարվել խաղաղ ատոմի իր ծրագրից: Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին փետրվարի 8-ին ընդգծել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը պնդում է ուրանը հարստացնելու, բայց ոչ զինական ուրանի մակարդակի հասցնելու իր իրավունքը, նույնիսկ եթե դա պատերազմի հանգեցնի:

Թեհրանն այսօր միանշանակ հասկացրել է, որ չի հանդուրժելու իր տարածքին ԱՄՆ-ի թեկուզ սահմանափակ հարվածները: Ինչպես, «РИА Новости»-ի փոխանցմամբ , հայտարարել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային, Իրանն ԱՄՆ-ի կողմից նույնիսկ «սահմանափակ հարվածը» կդիտարկի որպես ագրեսիայի ակտ:

Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պատասխանելով այն հարցին, թե նախատեսում է արդյոք սահմանափակ հարվածներ հասցնել Իրանին, հայտարարել էր, որ դիտարկում է նման հնարավորությունը:

«Կարծում եմ, որ «սահմանափակ հարված» հասկացություն գոյություն չունի,- ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով ԱՄՆ-ի «սահմանափակ հարվածի» մասին հարցին, ասել է Բաղաին:- Ցանկացած պետություն կարձագանքի ագրեսիայի ակտին՝ դա (պատասխան միջոցները) ընկալելով որպես ինքնապաշտպանության անքակտելի իրավունք»:

Մեկնաբանելով Վաշինգտոնի հետ բանակցությունները, Բագային ընդգծել է, որ իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ հնարավոր պայմանավորվածության հիմնական կետերը կդառնան հակաիրանական պատժամիջոցների վերացումը, ինչպես նաև իրանական միջուկային գործունեության նկատմամբ վստահության կառուցումը և այն, որ այն երբեք ռազմական բնույթ չի ունենա:

Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին երեկ հայտարարել էր, որ Թեհրանն «արդար և լեգիտիմ» պատասխան կտա ԱՄՆ-ի կողմից հարձակման դեպքում: «RT на русском»-ի փոխանցմամբ , Արաղչին «CBS News» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ Վաշինգտոնի հնարավոր հարվածը կդառնա ագրեսիայի ակտ, իսկ Իրանի պատասխանը կլինի ինքնապաշտպանություն:

«Եթե ԱՄՆ-ը հարձակվի մեզ վրա, մենք մեզ պաշտպանելու լիակատար իրավունք կունենանք»,- ասել է նախարարը:

Արաղչիի խոսքով՝ իրանական հրթիռներն ի վիճակի չեն խոցել ԱՄՆ-ի տարածքը, ուստի հնարավոր պատասխանը կարող է ուղղված լինել տարածաշրջանում ամերիկյան բազաների դեմ: Նա միաժամանակ նշել է, որ որպես դիվանագետ մտադիր չէ քննարկել ռազմական ծրագրերը և կոչ է արել կենտրոնանալ դիվանագիտական կարգավորման վրա:

Արթուր Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 1599

.