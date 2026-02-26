Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Մեղրիի համայնքապետարանի աշխատողներն իրենց պատմությանը այդքան անտեղյա՞կ են

Մեղրիի համայնքապետարանի աշխատողներն իրենց պատմությանը այդքան անտեղյա՞կ են

Մեղրիի համայնքապետարանի աշխատողներն իրենց պատմությանը այդքան անտեղյա՞կ են
24.02.2026 | 14:34

Մեղրի քաղաքի կենտրոնական հրապարակում տեղադրված հռոմեական արձանները և հունական դիցաբանության մարմնավաճառների կերպարները շարունակում են զարմանք հարուցել ոչ միայն հայերի, այլև քաղաք այցելող օտարերկրյա զբոսաշրջիկների մոտ։

Այդ հիմար նախաձեռնության խնդրին անդրադարձել էի նախորդ տարվա հոկտեմբերին https://www.facebook.com/share/p/188oEwZcBE/, օրերս կրկին Մեղրիում էի։ Նույն անճաշակ, տգեղ ու հայկական պատմության հետ ոչ մի կապ չունեցող արձանները տնկված են մեր գեղեցկուհի Մեղրիի սրտում։

Մեղրիի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանին ո՞վ է հուշել, համոզել կամ գուցե ստիպել այդ որոշումը։

Լավ, բա դուք ունենաք Դավիթ Բեկի, Մխիթար Սպարապետի, Մելիք Փարսադանի, Ռոստոմ Բեկի, Պողոս Տեր-Դավթյանի, ի վերջո, Գարեգին Նժդեհի նման հերոսներ, որոնք անառիկ են պահել Մեղրիի տարածաշրջանը, դուք ունենաք Մերիում ծնված Զարզանդ Դարյանի, Աշոտ Սաթյանի, Անդրանիկ Իոսիֆյանի, Սերգեյ Բարխուդարյանի նման տաղանդավոր գործիչներ, որոնցով կհպարտանար ցանկացած ազգ, բայց բերեք քաղաքի սրտում դնեք հունական դիցաբանության աստվածների սեռական կարիքները բավարարող մարմնավաճառների արձաննե՞րը։

Ամոթից գետինը մտնելու բան է։

Մեղրեցիները կարգին, պատվով, ազգանվեր, հյուրասեր մարդիկ են, այսօր էլ Մեղրիում ապրում ու գործում են բազմաթիվ ազգային մարդիկ։

Բայց Մեղրիի համայնքապետարանի աշխատողները իրենց պատմությունից այդքան անտեղյակ ե՞ն, ավագանու անդամները այդքան կտրվա՞ծ են հայրենիքի հողից, որ այդպիսի բան են արել, թե՞ հիմա հայրենիքը այլևս մոդա չի։

Ամոթ, հազար ամոթ։

Նաիրի Հոխիկյան

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ
Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
