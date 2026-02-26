Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Ձեր ստերն ու «կտերը» էլ չեն անցնում

24.02.2026

Նոյեմբերյանցի մեկը համացանցում հայտարարել է, թե վերջին 8 տարում ինչ աննախադեպ զարգացման փուլ է մտել Նոյեմբերյան համայնքը։ Խի՞ վերջին 8 տարում, որովհետև «փրկիչ» Նիկոլը եկավ ու աննախադեպ զարգացրեց Նոյեմբերյան համայնքը։ Աննախադեպը ձեզ ուտի. աննախադեպ կերպով Արցախը հանձնեցիք, Եռաբլուրը, գերեզմանների տարածքը ավելացրիք, Հայաստանի սահմանամերձ տարածքները, Կիրանցի հողերը հանձնեցիք, Վերին Ոսկեպարն էլ էիք ուզում հանձնել, սակայն այդտեղ ձեր խոփը մեծ քարին դեմ առավ։ Գնացեք Նոյեմբերյան քաղաքում բանկերի առաջ վարկերի տակ կքածներին, տոկոս փակողներին տեսեք։ 100 և ավելի չլուծված հիմնահարց գիտեմ Նոյեմբերյանում և դրանց մասին միշտ եմ գրում։ Ես նոյեմբերյանցի եմ, 35 տարի լրագրող և խմբագիր եմ աշխատում, Նոյեմբերյանում ծրագրեր իրականացվել են, այդ թվում՝ համայնքի ղեկավար Արսեն Աղաբաբյանի և համայնքապետարանի լավ աշխատանքի շնորհիվ, սակայն շատ հիմնախնդիրներ մնում են։ Հայրենիք հանձնողների ձեր իշխանությունը պահելու համար փորձում եք հանրությանը մոլորեցնել, սակայն քանի՞ անգամ կարելի է խաբել, ձեր ստերն ու տված «կտերն» էլ չեն անցնում։

Ոսկան Սարգսյան

