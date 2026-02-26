Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Նորություններ » Ինչպես հաղթել

Ինչպես հաղթել

Ինչպես հաղթել
24.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 25
ՈՒրախությունը լավագույն դեղամիջոցն է` աշխարհային ամեն տեսակի կարիքների, հոգեբուժությունը` բոլոր ցավերի: Չկա մի այնպիսի բան, որ ուրախությունը և սերը չկարողանան անել:
Ձեր չափանիշները շատ բարձր տեղում նշանակեք: Նպատակ ունեցեք աշխարհը գրավել. աշխարհը` և ամեն ինչ, որ կա ձեր շուրջը: Պարզապես ասեք. «Հիսուս կհաղթի», «Հիսուս կփրկի»:
Այսպես ասեք տարակույսի դեպքում, մեղքի, ամեն մի չարիքի, ամեն տեսակ վախի դեպքում:
Ոչ մի չարիք չի կարող դիմանալ այս խոսքի ուժին, որովհետև չկա «ՈՒրիշ անուն երկնքի տակ, որ տրված լինի մարդուն, որով մարդիկ կարողանան փրկվել»: Կարիքի կամ պակասության, ամեն մի մտահոգության դեպքում ասեք. «Հիսուս կփրկի չքավորությունից»:
Ամեն տեսակ վախի դեպքում ասեք. «Հիսուս կփրկի վախից»:
Արեք ամեն տեսակ կարիքի դեպքում, և նրանք շուտով աներևույթ կլինեն, ինչպես գիշերվա խավարը, երբ ծագում է արեգակը:
Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ
Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
