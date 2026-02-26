Ինչպես հաղթել
24.02.2026 | 21:59
ՈՒրախությունը լավագույն դեղամիջոցն է` աշխարհային ամեն տեսակի կարիքների, հոգեբուժությունը` բոլոր ցավերի: Չկա մի այնպիսի բան, որ ուրախությունը և սերը չկարողանան անել:
Ձեր չափանիշները շատ բարձր տեղում նշանակեք: Նպատակ ունեցեք աշխարհը գրավել. աշխարհը` և ամեն ինչ, որ կա ձեր շուրջը: Պարզապես ասեք. «Հիսուս կհաղթի», «Հիսուս կփրկի»:
Այսպես ասեք տարակույսի դեպքում, մեղքի, ամեն մի չարիքի, ամեն տեսակ վախի դեպքում:
Ոչ մի չարիք չի կարող դիմանալ այս խոսքի ուժին, որովհետև չկա «ՈՒրիշ անուն երկնքի տակ, որ տրված լինի մարդուն, որով մարդիկ կարողանան փրկվել»: Կարիքի կամ պակասության, ամեն մի մտահոգության դեպքում ասեք. «Հիսուս կփրկի չքավորությունից»:
Ամեն տեսակ վախի դեպքում ասեք. «Հիսուս կփրկի վախից»:
Արեք ամեն տեսակ կարիքի դեպքում, և նրանք շուտով աներևույթ կլինեն, ինչպես գիշերվա խավարը, երբ ծագում է արեգակը:
Մեկնաբանություններ