Իրանի վրա ԱՄՆ-ի հարձակման հնարավոր ժամկետը, և ինչ էր պետք դա թույլ չտալու համար

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
25.02.2026 | 10:18

Թրամփի հերթական սպառնալիքն Իրանին և Ռուսաստանի համառորեն տրված խորհուրդն ԱՄՆին՝ չհարվածել Իրանի միջուկային օբյեկտներին

Ահաբեկչական պետության՝ ԱՄՆ-ի ղեկավար Դոնալդ Թրամփը երեկ հանդես է եկել Իրանի հասցեին հերթական սպառնալիքով:

«Եթե մենք գործարք չկնքենք, դա շատ վատ օր կլինի այս երկրի (Իրանի.-խմբ. ) և, ցավոք, իր ժողովրդի համար»,- Ժնևում Իրանի հետ փետրվարի 26-ին, իսկ ըստ այլ տեղեկությունների, 27-ին նախատեսված բանակցությունների նախաշեմին գրել է ԱՄՆ-ի նախագահն իր սեփական սոցիալական ցանցում՝ «Truth Social»-ում։

Ամերիկյան «Axios» լրատվական կայքն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ը և Իրանը կարող են վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ: Պարբերականի տվյալներով՝ բանակցությունների նոր փուլը նախատեսվում է անցկացնել փետրվարի 27-ին Ժնևում: Սակայն դա տեղի կունենա միայն այն դեպքում, եթե առաջիկա երկու օրերին Թեհրանը միջուկային գործարքի վերաբերյալ ծավալուն առաջարկ ներկայացնի։

Փետրվարի 19-ին Թրամփը հայտարարել էր Իրանին 15 օր ժամանակ տալու պատրաստակամության մասին՝ ԱՄՆ-ի հետ գործարք կնքելու համար: Նրա խոսքով՝ 10-15 օրն առավելագույնն է այս կամ այն պայմանավորվածությանը հասնելու համար։ Հետագայում նա այդ ժամկետն ավելի է որոշակիացրել՝ հայտարարելով, որ մինչև փետրվարի 29-ն աշխարհը կիմանա, թե ինչ կկատարվի Իրանի հետ, այսինքն՝ ընդամենը 10 օր…

Դատելով վերոնշյալ տեղեկություններից, ԱՄՆ-ն Իրանի վրա կարող է հարձակվել փետրվարի 26-ին, եթե Թեհրանը մինչև 27-ը չներկայացնի միջուկային գործարքի վերաբերյալ ԱՄՆ-ին բավարարող առաջարկ, հետևաբար և բանակցությունները չկայանան, կամ փետրվարի 26-ին կամ 27-ին բանակցություններում համաձայնության չգալուց հետո, մինչև փետրվարի 29-ը՝ ներառյալ: Շատ քիչ է հավանական, բայց բացառված չէ, որ Թրամփը մի շարք հանգամանքներ, իրողություններ հաշվի առնելով, վերջին պահին փոխի Իրանին հարվածելու մտադրությունը, մանավանդ, որ փոփոխական բնավորություն ու գործելակերպ ունի, նրանից կայուն քաղաքականություն հնարավոր չէ ակնկալել:

Ըստ Եվրոպայում ՆԱՏՕի զորքերի նախկին գլխավոր հրամանատարի, ԱՄՆն Իրանի վրա հարձակման երեք սցենար ունի

Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի նախկին հրամանատար, ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի պաշտոնաթող ծովակալ Ջեյմս Ստավրիդիսը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն Իրանի վրա հնարավոր հարձակման երեք սցենար ունի, որոնց թվում են հեռվից կիբերհարձակումները, ռազմական թիրախներին սահմանափակ հարվածները և լայնածավալ գործողությունը, որը կարող է շաբաթներ տևել:

«Հաշվի առնելով ամերիկյան զորքերի ներկայությունը Մերձավոր Արևելքում, վարչակազմը (ԱՄՆ.- Ա.Հ.) Իսլամական Հանրապետությանը սպառնալու հնարավորությունների երեք խումբ ունի»,- գրել է Ստավրիդիսը «Bloomberg» գործակալության համար հոդվածում:

Նրա գնահատմամբ՝ հարձակման առաջին սցենարը ներառում է մի իրավիճակ, երբ «պայթյուններ չեն լինի»: Դրանք կիբերհարձակումներն են, տեղեկատվական պատերազմը և ռադիոհաճախականության գործիքների օգտագործումը՝ իրանական սպառազինությունում միկրոչիպերը շարքից հանելու համար։ Երկրորդ սցենարը, որը Ստավրիդիսը համարում է առավել իրատեսական, ռազմական թիրախների սահմանափակ հարվածներն են: Նրանց համար ԱՄՆ-ը կարող է օգտագործել «Arleigh Burke» դասի ականակիրներից արձակված «Tomahawk» հրթիռները, անօդաչու թռչող սարքերը, ինչպես նաև «F-35 Lightning» կործանիչները (հավելենք՝ նաև B-2 ռազմավարական ռմբակոծիչները):

Երրորդ սցենարը, ըստ Ստավրիդիսի, ներառում է ավելի մասշտաբային հարվածներ, որոնք կարող են տևել շաբաթներ։ Թիրախները կարող են դառնալ քաղաքական, կրոնական, ռազմական, նավթարդյունահանման և նավթավերամշակման օբյեկտները:

Նշենք, որ վերոնշյալ սցենարներից առավել հավանական են գնահատվում երկրորդը կամ երրորդը: Ինչպես երեկ նշել ենք «Իրանի վրա ԱՄՆ-ի գրեթե անխուսափելի հարձակումը. մեծ պատերազմը մեր դռան շեմին է ու կարող է նույնիսկ ներս մտնել… 2» վերտառությամբ մեր հոդվածում , «New York Times» թերթը փետրվարի 23-ին վկայակոչելով քննարկումներին ծանոթ մարդկանց, հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը դիտարկում է Իրանին լայնածավալ հարված հասցնելու հնարավորությունը, եթե բանակցությունները կամ նախնական սահմանափակ հարվածը չապահովեն անհրաժեշտ արդյունքներ: Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային, ի պատասխան դրա, հայտարարել է, որ Իրանը ԱՄՆ-ի կողմից նույնիսկ «սահմանափակ հարվածը» կդիտարկի որպես ագրեսիայի ակտ:

Եվս մեկ կարևոր դիտարկում. Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի նախկին հրամանատարը նշելով իրանական սպառազինությունում միկրոչիպերը շարքից հանելու նպատակով ռադիոհաճախականության գործիքների օգտագործման մասին, նկատի է ունեցել ԱՄՆ-ի սպառազինության կազմում առկա ռադիոէլեկտրոնային պայքարի (ՌԷՊ) միջոցների հնարավոր օգտագործումը:

Իրանը, սակայն, նույնպես ունի Ռուսաստանից ստացված այդպիսի միջոցներ, և դրանց ճիշտ ու ժամանակին օգտագործման դեպքում, հնարավոր է, շարքից դուրս գան ամերիկյան սպառազինության մեջ եղած միկրոչիպերը, մանավանդ, եթե նկատի ունենանք, որ ռուսական ՌԷՊ-ը գերազանցում է ամերիկյանին: Միաժամանակ այս հարցում կարևոր է նաև նկատի ունենալը, թե ՌԴ-ն որոշակի ինչ ՌԷՊ միջոց կամ միջոցներ է փոխանցել Իրանին, ինչից թերևս պարզ կդառնա, թե դրանք ինչ կարողություններ ունեն: Հարց, որը կփորձենք պարզել առաջիկայում:

Ռուսաստանն ԱՄՆին երեկ կոչ է արել հրաժարվել Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածներ հասցնելուց

Ռուսաստանի Դաշնությունը Միացյալ Նահանգներին և նրա դաշնակիցներին երեկ կոչ է արել հրաժարվել Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտներին հարվածներ հասցնելուց: Համապատասխան հայտարարությունն արել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Դմիտրի Լյուբինսկին Ժնևում ՄԱԿ-ի կանոնադրության պաշտպանությանն ուղղված բարեկամների խմբի բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ:

«Կոչ ենք անում ԱՄՆ-ին և նրա դաշնակիցներին հրաժարվել Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտներին հարվածներ հասցնելու ծրագրերից։ Վաշինգտոնին համառորեն խորհուրդ ենք տալիս հետագա ռազմական առճակատում թույլ չտալու ամուր երաշխիքներ տրամադրել»,- Life.ru–ի տեղեկացմամբ , հայտարարել է Լյուբինսկին։

Փոխնախարարը նաև ընդգծել է Մոսկվայի պատրաստակամությունը՝ համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ իրավիճակի կարգավորման դիվանագիտական ուղիների որոնման վերսկսման համար:

Եթե ԱՄՆ-ը, ի վերջո, որոշի հարվածել Իրանին, ապա, ցավոք, չափազանց փոքր է հավանականությունը, որ հաշվի կառնի ՌԴ վերոնշյալ կոչն ու հորդորը, որքան էլ վերջինս համառորեն է ուղղված Միացյալ Նահանգներին: Իրանի վրա ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև Իսրայելի հարձակումը թույլ չտալու համար Ռուսաստանը, ինչպես նաև Չինաստանը պետք է ավելի վաղ նրա հետ կնքեին ՀԱՊԿ-ի կամ ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի նման պաշտպանության, ռազմական փոխօգնության պայմանագիր, որի 5-րդ հոդվածի համաձայն, Դաշինքի անդամ պետություններից որևէ մեկի վրա հարձակումը համարվում է հարձակում բոլորի վրա, հետևաբար և ռազմական պատասխան բոլորի կողմից:

Եթե ՌԴ-ում և Չինաստանում չեն հասկացել, որ ԱՄՆ-ի կողմից միաբևեռ աշխարհակարգի հաստատման ու դրան խոչընդոտող դիմադրության օջախները մեկը մյուսի հետևից կոտրելու ճանապարհին Իրանի ջախջախման դեպքում ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ հավաքական Արևմուտքը մի օր հարձակվելու է իրենց վրա, հետագա թիրախներն իրենք են դառնալու, ապա ավելի վատ իրենց և ողջ աշխարհի համար:

ԱՄՆ-ում հայտարարել են Ուկրաինայի և Իրանի հարցում Թրամփի շրջապատում տարաձայնությունների մասին

Միայն ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը և Ազգային հետախուզության տնօրեն Թուլսի Գաբարդը, ըստ ամերիկացի վերլուծաբան, բլոգեր Էնդրյու Նապոլիտանոյի, դեմ են Վլադիմիր Զելենսկուն օգնություն ցուցաբերելուն և Իրանի դեմ հնարավոր գործողություններին. այս մասին բլոգերը հայտնել է փետրվարի 23-ին ТАСС-ին տված հարցազրույցում ։

Նապոլիտանոն կարծում է, որ վաշինգտոնյան իսթեբլիշմենթի ներկայացուցիչների մեծամասնությունը նեոկոնսերվատիվ հայացքներ ունի։ Նրա գնահատմամբ՝ նման դիրքորոշումը գերակշռում է նաև Թրամփի շրջապատում։ Վերլուծաբանի պնդմամբ, ԱՄՆ-ի նախագահի մերձավոր շրջապատից հենց Վենսը և Գաբարդն են, որ Թրամփին կոչ են անում զերծ մնալ Կիևին աջակցելուց և Իրանի նկատմամբ ռազմական սցենարից:

Նա նաև հիշեցրել է, որ 2016, 2020 և 2024 թթ. նախընտրական արշավների ընթացքում Թրամփը խոստացել է հեռու մնալ նեոկոնսերվատորներից և ուժային արտաքին քաղաքականության կողմնակիցներից: Նապոլիտանոն միաժամանակ այն կարծիքն է հայտնել, որ նախագահի ներկայիս կուրսը կարող է փոխվել, քանի որ, նրա գնահատմամբ, Թրամփը հակված է վերանայել իր դիրքերը:

Արթուր Հովհաննիսյան

Մեկնաբանություններ

