Լսի՛ր, թայի՛փ, քո այս խոսքերը պետք է Միջազգային դատարանում հնչեցնել և դատել քեզ որպես ցեղասպան պետության ցեղասպանության շարունակող կամ ցեղասպանությամբ սպառնացող։
Համոզված եմ, որ կգա այդ օրը ևս։
Դու՝ռեջեփ, թուրք չես, այլ լազ ես, որին նույնպես թուրքական պետությունը դարերով է Ցեղասպանության ենթարկել։
Հիմա դու ո՞վ ես, լա՞զ ես, որ հպարտանում ես քո ծագումով, թե՞ թուրք։
Բայց եթե լազ ես, ինչո՞ւ ես շարունակում ցեղասպանել քո ազգագիցներին՝ թուրքիայի օրենքով զրկելով մի ողջ ժողովրդի ազգային ինքնությունից, իսկ եթե բարբարոս թուրք ես և հպարտ ես դրա համար, ինչո՞ւ սելջուկի նման շեղաչք չե՞ս։
Բա, ու՞ր են այդ մոնղոլոիդ սելջուկ թուրքերը, գուցե վերադարձե՞լ են Ալթայի և Միջին Ասիայի տափաստաններ։
Ո՛չ, այդ փոքրաթիվ բարբարոս ցեղը շարունուկում է բնիկ ազգերի ցեղասպանությունը նրանց իսկ Հայրենիքում, նաև քո՛ ազգի՝ լազերի ցեղասպանությունն է շարունակում։
Արթնանում են թուրքիա պետության կողմից բռնի թրքացած բնիկ ազգերը, և քո սիրելի թուրքիա պետությունը ոչնչանալու շեմին է։
Իսկ քեզ՝ որպես ազգի դավաճանի, լազ ժողովուրդը դաժան և արդար պատժի կենթարկի։
Հայ ժողովրդին դու չես հասցնի մատով իսկ դիպչել, դու և քո գաղափարակից մեր որջապետը այդքան երկար կյանք չեք ունենա․ Աստված դավաճանների հանդեպ նույնքան արդարացի դաժան է։
Մարի ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ-ԽԱՆՋՅԱՆ