Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.02.2026
 
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Նորություններ » Աստված դավաճանների հանդեպ նույնքան արդարացի դաժան է

Աստված դավաճանների հանդեպ նույնքան արդարացի դաժան է

Աստված դավաճանների հանդեպ նույնքան արդարացի դաժան է
25.02.2026 | 10:36

Լսի՛ր, թայի՛փ, քո այս խոսքերը պետք է Միջազգային դատարանում հնչեցնել և դատել քեզ որպես ցեղասպան պետության ցեղասպանության շարունակող կամ ցեղասպանությամբ սպառնացող։

Համոզված եմ, որ կգա այդ օրը ևս։

Դու՝ռեջեփ, թուրք չես, այլ լազ ես, որին նույնպես թուրքական պետությունը դարերով է Ցեղասպանության ենթարկել։

Հիմա դու ո՞վ ես, լա՞զ ես, որ հպարտանում ես քո ծագումով, թե՞ թուրք։

Բայց եթե լազ ես, ինչո՞ւ ես շարունակում ցեղասպանել քո ազգագիցներին՝ թուրքիայի օրենքով զրկելով մի ողջ ժողովրդի ազգային ինքնությունից, իսկ եթե բարբարոս թուրք ես և հպարտ ես դրա համար, ինչո՞ւ սելջուկի նման շեղաչք չե՞ս։

Բա, ու՞ր են այդ մոնղոլոիդ սելջուկ թուրքերը, գուցե վերադարձե՞լ են Ալթայի և Միջին Ասիայի տափաստաններ։

Ո՛չ, այդ փոքրաթիվ բարբարոս ցեղը շարունուկում է բնիկ ազգերի ցեղասպանությունը նրանց իսկ Հայրենիքում, նաև քո՛ ազգի՝ լազերի ցեղասպանությունն է շարունակում։

Արթնանում են թուրքիա պետության կողմից բռնի թրքացած բնիկ ազգերը, և քո սիրելի թուրքիա պետությունը ոչնչանալու շեմին է։

Իսկ քեզ՝ որպես ազգի դավաճանի, լազ ժողովուրդը դաժան և արդար պատժի կենթարկի։

Հայ ժողովրդին դու չես հասցնի մատով իսկ դիպչել, դու և քո գաղափարակից մեր որջապետը այդքան երկար կյանք չեք ունենա․ Աստված դավաճանների հանդեպ նույնքան արդարացի դաժան է։

Մարի ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ-ԽԱՆՋՅԱՆ

Դիտվել է՝ 480

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ
Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.