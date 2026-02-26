Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Հայաստանում տաքսի ծառայությունների մենաշնորհը Յանդեքսինն է

25.02.2026 | 11:06

Այլընտրանք գրեթե չկա։ Ժամանակին GG կար, Անի, Զեթ և այլ տաքսու ծառայություններ մատուցող, որ մի քանի փոքր թաղամասերի մակարդակով աշխատում էին։

Հիմա ուզես, չուզես Յանդեքսից ես օգտվելու։

Եվ այդ համակարգում ինչ շոֆեռ ասես, որ չեն ընդունում։ Այսօր, մի դեպք հետս տեղի ունեցավ, որ ինքնասիրությանս դիպավ ու

դրդեց բողոքս արտահայտեմ ապաշնորհ, անտակտ, կոպիտ, գռեհիկ, անբարյացկամ տաքսիստի նկատմամբ։

Բողոքս, անշուշտ Յանդեքսի օպերատորներին հայտնեցի, բայց լավ ինչու՞ ենք մենք էս օրն ընկել, որ ընտրության տարբերակ չունենանք, ինչու՞ են հանրային տրանսպորտի ծառայություն մատուցող ընդունում փողոցային, փնթի խուժանի տեսքով ու վարքով մարդկանց, ինչու՞ ենք թույլ տալիս, որ ամեն օր Հայաստանում բոլոր ոլորտներում տիրի բարդակ։

Որովհետև երկրի իշխանությանը բան չկա ասելու, որովհետև նրանց միայն ռադ անելու ջանք պետք է գործածվի։

Դիմանալու չի. տանից դուրս ես գալիս, խանութում մանրակրկիտ ամեն ապրանք պետք է ստուգես հին չլինի, իսկական կաթից, մսից մթերք առնես, տաքսիստը վրադ մուննաթ չգա, գործատուն աշխատածդ փողը առանց քո հազար անգամ հիշեցնելու տա։

Տո՛, հասարակ օդ լինի դուրսում շնչես։ Դա էլ չթողեցին, ինչքան ծառ կար կտրեցին, փողոցները քանդած, բակերում խմբերով իրար քֆուր տվող գյադեք, հա ու ամենուրեք զիբիլ։

ՀՀ կառավարություն, Երևանի քաղաքապետարան / Yerevan Municipality ոնց եմ ես սաղիցդ զզվում։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 466

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ
Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
