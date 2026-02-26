Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.02.2026
 
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման միակ ճանապարհն է։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հինգշաբթի օրը Ժնևում կհանդիպի ամերիկացի բանակցող Սթիվ ՈՒիթքոֆի հետ։ «Դեռևս դիվանագիտական լուծման լավ հնարավորություններ կան՝ հիմնված փոխշահավետ մոտեցման վրա»,- ընդգծել է Արաղչին։               
 
Նորություններ » Պետական միջոցներով՝ բացահայտ ընտրակաշառք

Պետական միջոցներով՝ բացահայտ ընտրակաշառք

Պետական միջոցներով՝ բացահայտ ընտրակաշառք
25.02.2026 | 12:02

Բարլուսով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ապրիլի 1-ից Հայաստանում կենսաթոշակները բարձրանալու են. ավելի քիչ ստացողները կստանան 10000 դրամ ավել, մի քիչ բարձր ստացողներիինն ավելի քիչ կեսնաթոշակ։ Ինչ խոսք, հաճելի է, երբ մեր տարեց քաղաքացիները ստանալու են որոշակի չափով ավել թոշակ, սակայն սա նորմալ կընկալվեր, եթե մինչ այդ չլինեին մի շարք զավեշտալի դրվագներ։ Ակնհատորեն սա ոտքի վրա, սպոնտան կայացրած որոշում է, որի տակ զուտ քաղաքական հաշվարկ է դրված, այլապես փետրվար ամսին Փաշինյանը չէր խոսի թոշակների բարձրացման մասին։

Ես տնտեսագետ չեմ, բայց ամենատարրական տնտեսագիտական պատկերացումներ ուենցող մարդու մոտ էլ տրամաբանական հարց է առաջանում, որ եթե մի կառավարություն պլանավորում է X ամսից բարձրաձնել թոշակները, դա նախապես պլանավորում է դեռևս նախորդ տարի հաստատվող պեբյուջեում։ Ես, հետևելով բյուջետային քննարկումների ողջ ընթացքին, չեմ ֆիքսել մի դեպք, որ հայտարարվեր, թե 2026-ին նախատեսվում է թոշակների բարձրացում։ Ընդհակառակը, անընդհատ շեշտվում էր, որ սպասվող տարում «ԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ ՉԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ»։

Ակնհայտ է, որ սա կապված է դեռևս դեկտեմբերին Փաշինյանի հնչեցրած այն մտքի հետ, թե «եթե թոշակը 10000 դրամով բարձրացնենք, էդ թոշակառուն դրանով ի՞նչ խնդիր է լուծելու»․ դրանից մի քանի օր անց ողջ պետական ապարատին աստղաբաշխական պագևավճարներ բաժանվեցին։ Այս թեման թոշակառուների կողմից հանրային պարսավանքի արժանացավ՝ Փաշինյանը հերթական անգամ մնաց սեփական տրյուկի տակ։

Ըստ էության, սա դասական ընտրակաշառք է, որով Փաշինյանը փորձում է նախ ներողություն խնդրել, իր բառերով ասած՝ «մեր շատ սիրելի տատիկ-պապիկներից», որ նման հիմարագույն արտահայտություն է արել, և երկրորդ, ընտրություններից առաջ իրեն ապահովագրի որոշակի ձայների խմբաքանակով, քանի որ վերջին շրջանում սրանց մոտ խուճապային տրամադրություններ են ձևավորված։ Ասեմ, որ ուշացած քայլ է․ իմ կարծիքով՝ այն ավելի շատ հակառակ էֆեկտ է ունենալու, և տատիկ-պապիկների մոտ տրամադրությունների կտրուկ փոփոխություններ չի լինելու․ մարդիկ փայլուն հասկանում եմ, որ սա նախընտրական բլեֆ է՝ ուրիշ ոչինչ։

Ի դեպ՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որ ամեն օր աջ ու ձախ սպառնում էր մարդկանց, թե ընտրակաշառքի ոչ մի դրվագ չի հանդուրժվելու, մարդիկ պատասխանատվության են ենթարկվելու, տարբեր օրենքներ ու կետեր ավելացան, հիմա կզբաղվի՞ Փաշինյանով, ով պետական միջոցներով բացահայտ ընտրակաշառք բաժանելու մասին է հայտարարում։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 430

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ
Նույնիսկ անթարգմանելի կարոտն ենք փորձում նկարել աջուձախ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.