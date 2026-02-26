Թոշակները չբարձրացան, երբ կենսաթոշակառուները դրա կարիքն ունեին։ Թոշակները բարձրացան, երբ ռեյտինգը դրա կարիքն ունի։
Այսինքն, այս համակարգը բյուջեն և սոցիալական քաղաքականությունը հաշվարկում և ամրագրում է ոչ թե սպառողական զամբյուղով, այլ՝ սոցհարցման աղյուսակով։
Ամեն դեպքում, քաղաքականապես ֆիքսեք մեկ հանգամանք՝ թոշակների չբարձրացման, իսկ հիմա բարձրացման որոշումը ֆորսմաժորային որոշում է: Դա ենթադրում է, որ ո՛չ «Խաղաղության» նարատիվը, ո՛չ «Նոր Սահմանադրության և Չորրորդ Հանրապետության» նարատիվը, ո՛չ «TRIPP» նարատիվը, ո՛չ «Նախկինների դեմոնիզացում» նարատիվը, ո՛չ «ՀԱԵ դեմ արշավ» նարատիվը, ո՛չ «Հիբրիդային պատերազմ» նարատիվը, ո՛չ «Սրտիկ-թմբուկ» նարատիվը որևէ կերպ չեն տեղաշարժում իշխանության ռեյտինգը ոչ վերև, ոչ ներքև: Ներքև չեն տեղաշարժում, որովհետև յուրաքանչյուր իշխանության համար առկա այս ռեյտինգը հատակն է, իսկ վերև չեն տեղաշարժում, որովհետև լեգիտիմության, այսինքն, վստահության, հավատի, աջակցման ռեսուրսը հենց իշխանությունը այնքան է չարչրկել, մաշել և քրքրել, որ այն այլևս պիտանի չէ: Սա է պատճառը, որ անցել են մեկ ամիս առաջ մերժված, բայց այսօր ֆորսմաժորային հաստատված թոշակ բարձրացնելուն, և դա կոչվում է «քաղաքական ինքնապահպանման նպաստ»:
P.S. Եթե ոմանք կմտածեն, որ «ինքնապահպանման նպաստը» իր գործը չի անելու, շտապեմ հիասթափեցնել՝ անելու է: Անելու է, որովհետև այս ընտրություններում ու դրանում ներգրավված ուժերի գերակշիռ մասի «դիրեկտորները» կարծես PRշիկներն են, SMMշիկները, սոցհարցման տվյալներն ու AI ալգորիթմները և ոչ քաղաքական միտքն ու ոչ գծային ու ոչ կանխատեսելի քաղաքական մտածողությունը: Այդ ամենին և, կարևորը, հանրության հետ հողի վրա աշխատանքին մնացել է 102 օր:
Վլադիմիր Մարտիրոսյան