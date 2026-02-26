Արագ օգնություն
25.02.2026 | 21:59
Ձեր կյանքի մեջ ոչինչ չի կարող պակաս լինել, որովհետև իրականության մեջ ամեն ինչ ձերն է. պակասը` միայն այս ճշմարտությունը ճանաչելու ձեր հավատքի մեջ է: Դուք նման եք ցնցոտիների մեջ ապրող թագավորների զավակների, երբ իրենց կողքին ամեն տեսակ բարիքներով լեցուն շտեմարաններ կան:
Ավելի շատ աղոթեք հավատքի համար, ինչպես որ իր ծարավը հագեցնելու համար անապատում հայտնված մարդն է աղոթում ջրի համար: Օգնությունը չափազանց արագ կգա, արագ ու անխափան:
Գիտե՞ք ինչ է նշանակում վստահ լինել, որ Ես երբեք ձեզ հուսախաբ չեմ անի, կարողացեք այնքան վստահ լինել, որքան որ վստահ եք, թե ահա շնչում եք:
Մարդը առհասարակ շատ տկար հավատք ունի, չափազանց թույլ հավատք:
Կարո՞ղ եք Ինձ վստահել թեկուզ այնքան, որքան վստահում եք մի բարեկամի, որը հավաստիացնում է, թե օգնություն կուղարկի շուտով: Անխոնջ եռանդով ամեն օր աղոթեք, որպեսզի ձեր հավատքն ավելանա:
