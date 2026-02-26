Աղոթարան
25.02.2026 | 22:00
Բարերար Տեր,
ողորմությամբդ նայիր Քեզ երկրպագողիս և Քո սուրբ անունը փառաբանողիս։
Տեր զորությանց,
հանդարտեցրու մեզ սատանայական բոլոր խռովություններից և աշխարհիկ հոգսերից։
Առաքիր Քո խաղաղության հրեշտակին, որ մեզ անխռով պահի գիշեր ու ցերեկ, քնած և արթուն ժամանակ։
Որպեսզի բարեպաշտությամբ և արժանավորաբար Քեզ՝ Տիրոջդ ծառայելով այս կյանքում, հասնենք երկնքի հավիտենական կյանքին։
Եվ փառավորենք Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
Մեկնաբանություններ