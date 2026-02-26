Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.02.2026
 
Նոր Հայաստանն ընդօրինակում է Թուրքիայի՞ն

26.02.2026 | 12:16

2023 թվականի մայիսի 14-ի նախագահական ընտրություններից մոտավորապես երկու ամիս առաջ Թուրքիայի գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարեց կենսաթոշակների բարձրացման մասին: Թուրքիայում նվազագույն կենսաթոշակը բարձրացվեց 2 000 լիրայով (մոտ 17 000 ՀՀ դրամ) և կազմեց 7 500 լիրա։

Պատմությունը կրկնվեց Նոր Հայաստանում: Այնպես, ինչպես Թուրքիայում, Նոր Հայաստանի գործող ղեկավար Փաշինյան Նիկոլը համապետական ընտրություններից մոտավորապես երկու ամիս առաջ` 2026 թվականի ապրիլի 1-ից, 10000 ՀՀ դրամով բարձրացրեց կենսաթոշակների չափը:

Իրավամբ` Թուրքիայի և Նոր Հայաստանի «բարեկամությունը» բազմակողմանի բնույթ ունի:

Կարեն Հեքիմյան

