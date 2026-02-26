Ես քո կարիքն ունեմ՝
ոչ թե որովհետև մենակ եմ,
այլ որովհետև դատարկություն է իմ ներսում։
Ես քո կարիքն ունեմ՝
երբ օրերս ծանրանում են,
և ես, ուժեղ երևալով,
ներսումս փխրուն եմ դառնում։
Ես քո կարիքն ունեմ՝
ոչ թե փրկության համար,
այլ ձեռքդ զգալու,
երբ աշխարհը սահում է ոտքերիս տակից։
Ես քո կարիքն ունեմ՝
ինչպես լույսն է պետք պատուհանին,
ինչպես հավատը՝ հոգուն,
ինչպես տունը՝ վերադարձողին։
Ես քո կարիքն ունեմ՝
երբ գիշերը երկարում է իմ ներսում,
ու մտքերս դառնում են անքուն ճանապարհներ,
որ չեն գտնում հանգրվան։
Ես քո կարիքն ունեմ՝
երբ ուժեղ եմ բոլորի համար,
բայց ինձ դու ես պետք,
որ թույլ լինեմ առանց վախի։
Ես քո կարիքն ունեմ՝
գուցե նույնիսկ կախվածության պես,
քանի որ դա այնքան կենսական է,
ինչպես շունչը՝ կյանքին։
Եթե երբևէ կասկածես՝
նայիր սրտիս ներսում
ու տես՝ ինչպես է այնտեղ ապրում սպասումը։
Վարս Չարենց