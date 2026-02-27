Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանը փակել է օդային տարածքը Ադրբեջանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով։ Վերջին ժամերին նկատվում է Իրանի բանակի անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքների ակտիվացում, ինչը հուշում է այդ տարածքում ռազմական զորավարժությունների անցկացման մասին։ Զորավարժությունները տեղի են ունենում տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայության ավելացման և Իրանի դեմ հնարավոր գործողությունների սպառնալիքների համատեքստում։               
 
Քաջ Նազարի երկիր

Քաջ Նազարի երկիր

Քաջ Նազարի երկիր
26.02.2026 | 16:14

Պահո՜, պետություն եմ ասել, է՛, առավոտ՝ որոշում, իրիկնամուտին որոշումը փոխում են, հետո էլի կորոշեն: Նույնիսկ մրգավաճառները իրենց գներն ու պայմանները այսպիսի հեշտությամբ չեն փոխում:

Մինչև 1 միլիոն դրամ անձնական փոխանցումներն այլևս հայտարարագրման ենթակա չեն լինի:

Թոշակները 10 հազարով հանկարծակի բարձրացան:

Ջրամատակարարման ժամերը կրճատելու որոշումը հետաձգվեց:

Վա՛յ ՀՀ ժողովրդին, ընտրություններից հետո տասնապատիկն են քերելու: Գնաճը արդեն հուլիսից թափ է հավաքելու, դրանում չկասկածեք, կյանքն ավելի է թանկանալու, հարկերն ավելի են մեծանալու:

Եվ էական չէ, թե որ ուժը կհաղթի ընտրություններում: Երկիրը այնպիսի վիճակի է հասցվել, որ այլընտրանք չկա:

Պետական պարտքերը պիտի տանք, էս ահռելի բյուջետակեր դառմոյեդներին պիտի պահենք, ծախսեր, ծախսեր ծախսեր...

Նման բան չի կարող լինել, սա գժանոց է...

Արա Արայան

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ժամանակին ինչքան բան են ինձ տվել էս կասետները, ինչ անմոռանալի պահեր են պարգևել
Ժամանակին ինչքան բան են ինձ տվել էս կասետները, ինչ անմոռանալի պահեր են պարգևել

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
