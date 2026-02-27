Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանը փակել է օդային տարածքը Ադրբեջանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով։ Վերջին ժամերին նկատվում է Իրանի բանակի անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքների ակտիվացում, ինչը հուշում է այդ տարածքում ռազմական զորավարժությունների անցկացման մասին։ Զորավարժությունները տեղի են ունենում տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայության ավելացման և Իրանի դեմ հնարավոր գործողությունների սպառնալիքների համատեքստում։               
 
Հոգու ձայնը
26.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 27
Աղոթքի համար ժամանակ հատկացրեք:
Ավելացրեք Ինձ հետ առանձին լինելու համար հատկացված ժամանակը: Միայն այս ձևով ճշմարիտ առաջընթաց կապրեք:
Իբրև իրականություն համարեք, որ Հոգու Ձայնը լսելը շատ ավելի գերիվեր է, քան աշխարհի բոլոր ձայները լսելը:
Ես ձեզ հետ եմ: Համակվեք այս սքանչելի իրողությամբ. թող այս միտքը հոգեկան մեծ հավասարակշռություն պարգևի ձեզ:
Աշխատեք ստեղծել մի այնպիսի լռություն, որ կարողանաք հոգեկան մեծ ըմբռնումի հասնել Ինձ հետ. այդ ժամանակ կարող եք անգամ չլսել Ինձ:
Մի՛ վախեցեք. ամեն ինչ կարգին է: Մտքով կենտրոնացեք Իմ գործերի ու խոսքերի վրա:
Հիշեք, որ «Ես դիպա նրա ձեռքին, և ջերմը թողեց նրան»: Գրեթե առանց խոսքի, վայրկենական մի հպումով դիպա նրան, և ջերմը հեռացավ նրանից: Հանդարտվեց, առողջացավ և ի վիճակի եղավ ոտքի կանգնելու և «Ինձ ծառայելու»:
Իմ հպումը ի զորու է բժշկել և այսօր: Մի պահ զգացեք այդ հպումը: Զգացեք Իմ ներկայությունը և կտեսնեք, որ գործի, մտահոգության, վախի ջերմը կհեռանա, և ուրախությունը, առողջությունը, խաղաղությունը նրա տեղը կգրավեն:
Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Ժամանակին ինչքան բան են ինձ տվել էս կասետները, ինչ անմոռանալի պահեր են պարգևել
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
