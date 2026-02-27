Աղոթարան
26.02.2026 | 22:00
Տե՛ր իմ,
քաղցր և անծայրածիր Բարություն,
Շնորհակալ եմ, որ պահեցիր ինձ գիշերվա խավարից, որ հսկեցիր իմ քունը և թույլ չտվեցիր, որ վախը կամ տագնապը
խախտեն հոգուս անդորրը։
Ողորմած Տե՛ր,
բացի՛ր իմ սիրտը, որ Քո լույսն անարգել մտնի ներս` սպառելով խավարի բոլոր մնացորդները։
Որքա՜ն հաճախ մարդը
փոքրանում է իր մտքի մեջ, իսկ դու՝ Տե՛ր, մեծացնում ես նրան Քո սիրով։
Տե՛ր,
ընդունի՛ր այս օրը, որպես խոնարհ ընծա Քեզ՝ լեցուն հավատով, մաքրությամբ ու ճիգով։ Թող այն անցնի Քո հրաշք ներկայության լույսի տակ և երեկոյան ժամին փակեմ օրս շնորհակալ ու խաղաղ սրտով։
Ամեն։
