27.02.2026
 
Իրանը փակել է օդային տարածքը Ադրբեջանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով։ Վերջին ժամերին նկատվում է Իրանի բանակի անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքների ակտիվացում, ինչը հուշում է այդ տարածքում ռազմական զորավարժությունների անցկացման մասին։ Զորավարժությունները տեղի են ունենում տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայության ավելացման և Իրանի դեմ հնարավոր գործողությունների սպառնալիքների համատեքստում։               
 
Աղոթարան
26.02.2026 | 22:00
Տե՛ր իմ,
քաղցր և անծայրածիր Բարություն,
Շնորհակալ եմ, որ պահեցիր ինձ գիշերվա խավարից, որ հսկեցիր իմ քունը և թույլ չտվեցիր, որ վախը կամ տագնապը
խախտեն հոգուս անդորրը։
Ողորմած Տե՛ր,
բացի՛ր իմ սիրտը, որ Քո լույսն անարգել մտնի ներս` սպառելով խավարի բոլոր մնացորդները։
Որքա՜ն հաճախ մարդը
փոքրանում է իր մտքի մեջ, իսկ դու՝ Տե՛ր, մեծացնում ես նրան Քո սիրով։
Տե՛ր,
ընդունի՛ր այս օրը, որպես խոնարհ ընծա Քեզ՝ լեցուն հավատով, մաքրությամբ ու ճիգով։ Թող այն անցնի Քո հրաշք ներկայության լույսի տակ և երեկոյան ժամին փակեմ օրս շնորհակալ ու խաղաղ սրտով։
Ամեն։
Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Ժամանակին ինչքան բան են ինձ տվել էս կասետները, ինչ անմոռանալի պահեր են պարգևել
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
