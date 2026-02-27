Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.02.2026
 
Ժնևում հինգշաբթի անցկացված ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև միջուկային բանակցությունները, ըստ Թրամփի վարչակազմի, դիվանագիտության վերջին հնարավորությունն էր, նախքան որոշելը՝ սկսե՞լ պատերազմ, թե՞ ոչ: Ըստ խնդրին ծանոթ աղբյուրի՝ ամերիկյան կողմը հիասթափված է եղել Իրանի դիրքորոշումից։ Իրանը մերժել է ուրանի հարստացումից մշտապես հրաժարվելու, իր միջուկային օբյեկտները ապամոնտաժելու և ուրանի պաշարները երկրից դուրս բերելու պարտադրանքը։                
 
Նորություններ » Ծուռը նստենք

Ծուռը նստենք

Ծուռը նստենք
27.02.2026 | 11:48

Ադրբեջանի քնած գիտնականների լուսանկարները, իսկապես, տժժալու լավ թեմա է, ինչն էլ անում ենք ազգովի և իրար հերթ չտալով։ Ովքեր տեղյակ չեն, ասեմ՝ Ադրբեջանի Գիտությունների ակադեմիայի նախագահության նիստին գիտնականների մեծ մասն աչք է կպցրել։ Պարզ է՝ ֆոտոները հայտնվել են համացանցում, և դե հասկացաք՝ ծափ-ծիծաղ, հռհռոց․․․

Ցավի ի սիրտ, ոչ պակաս մրափի մեջ էլ մեր գիտությունն է՝ բացառությամբ մեկ-երկու ինստիտուտների կամ գիտնականների։

Հայաստանում տարեկան տպագրվում է երևի մեկ կամ գուցե երկու տասնյակից ավելի թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություն․ ո՞րն է դրանց գիտական նորույթը։ Շատ կվրդովվեք, որ ասեմ գրեթե չկա գիտական նորույթ։

Դեռ բնական գիտությամբ զբաղվողներն էլի ինչ-որ բաներ են պրպտում, մոգոնում, փորձում նոր բան ստանալ, իսկ ի՞նչ են անում հումանիտարները։

Մի անգամ թեկնածուականը փռից նոր-նոր հանած բանասերներից մեկին հարցրի՝ գիտական ի՞նչ նորույթ ես բերել քո աշխատությամբ, վիրավորված մեկնեց, թե ուսումնասիրել է 20-րդ դարի հրապարակխոսներից մեկի ելույթները` տպագրված։ Ճշտող հարց տվեցի՝ ի՞նչն էր դրա գիտական նորույթը, էլ ավելի բարկացավ․ «Առաջին անգամ էին էդ մարդուն անդրադառնում»։

Գիտնականին չգնահատելու, նրան ազատորեն բաց թողնելու և Հայաստանից արտաքսելու հետևանքն էլ սա է, երբ երբեմնի գիտական մեծ վարկ ունեցող երկրի բանասերի կամ այլ մասնագետի համար գիտական նորույթը որևէ հեղինակին առաջին անգամ անդրադառնլն է, այլ ոչ, օրինակ, որևէ տեսություն առաջ քաշելը։

Ամեն դեպքում, #ծուռընստենք։

Սևակ ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 172

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռվան մեկուկես օր մնաց, ավարտական հանդեսն ա անում
Ձմեռվան մեկուկես օր մնաց, ավարտական հանդեսն ա անում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.