Ո՞վ է տիրադավ Արմանին կարգալույծ անելու առաջարկն արել

Ըստ 168.am-ի խիստ հավաստի տեղեկությունների՝ Մասյացոտնի թեմի արդեն նախկին առաջնորդ տիրադավ Արմանին կարգալույծ անելու առաջարկը գրավոր նամակով Գերագույն հոգևոր խորհրդի (ԳՀԽ) օրակարգ է բերել ՀԵՆՑ ԻՆՔԸ՝ Պոլսո հայոց պատրիարք տեր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը: Նրա գրավոր առաջարկը հավանության է արժանացել և Արման Սարոյանը կարգալույծ է արվել։
Այս լուրը կարդալուց չզարմացա։
Էրդողանին երկրպագողից և Թուրքիայի կառավարության անդամի կարգավիճակ ունեցողից այլ բան պետք էլ չէր սպասել։ Բացի այդ չանտեսենք Մաշալյանի շեֆի՝ Էրդողանի ազդեցությունը հարբեցող ծաղրածուի վրա։
Եթե վերը հրապարակված տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, ապա Մաշալյանը տիրադավների ձախողումից հետո նոր շունչ է փորձում տալ հակաեկեղեցական շարժմանը։
Եթե վերը նշված լուրը համապատասխանում է իրականության, ապա շատ լավ կլիներ, որ Մայր Աթոռը հրապարակեր Մաշալյանի հակաարմանչիկական այդ նամակը։
Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ