27.02.2026
 
Ժնևում հինգշաբթի անցկացված ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև միջուկային բանակցությունները, ըստ Թրամփի վարչակազմի, դիվանագիտության վերջին հնարավորությունն էր, նախքան որոշելը՝ սկսե՞լ պատերազմ, թե՞ ոչ: Ըստ խնդրին ծանոթ աղբյուրի՝ ամերիկյան կողմը հիասթափված է եղել Իրանի դիրքորոշումից։ Իրանը մերժել է ուրանի հարստացումից մշտապես հրաժարվելու, իր միջուկային օբյեկտները ապամոնտաժելու և ուրանի պաշարները երկրից դուրս բերելու պարտադրանքը։                
 
Նորություններ » Իրենց դեմ աշխատեց

Իրենց դեմ աշխատեց

Իրենց դեմ աշխատեց
27.02.2026 | 14:10

Ինչ էլ որ մտածած լինեն՝ իրենց դեմ աշխատեց, որովհետև, ի տարբերություն նրանց, ովքեր նոր են հասկացել, որ պետք է կարդալ, բազմաթիվ մարդիկ վաղուց կարդում են ու գիտեն ճշմարտությունը։

Եթե մտածել էին ցույց տալ, թե՝ տեսեք մենք իշխանություն չունենալով հետո գնալու ենք վարձով ապրելու ու մի քանի մանր-մունր իրեր ենք տանելու՝ իրենց դեմ աշխատեց։

Եթե մտածել էին ցույց տալ, թե տեսեք՝ անգամ մեր դեմ կարող է գործ հարուցվել, ու այդպիսով աչք վախեցնել՝ իրենց դեմ աշխատեց։

Եթե որոշի ընդդիմադիր կուսակցություն բացել՝ իրենց դեմ կաշխատի։

Ինչպես որ իրենց դեմ է աշխատում թոշակների բարձրացումը։ Մարդիկ հասկանում են՝ ինչու հիմա ու անակնկալ դա արվեց։ Մարդիկ հիշողություն ունեն, մտածել ու լսել գիտեն։ Որքան էլ հուզված ասեք՝ վայ, տատիկ-պապիկները, վայ, նրանք գիտեն, որ կան ավելի վեհ արժեքներ, քան նման պրիմիտիվ քայլերն են։

Լևոն Բեգլարյան

