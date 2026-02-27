Ինչ էլ որ մտածած լինեն՝ իրենց դեմ աշխատեց, որովհետև, ի տարբերություն նրանց, ովքեր նոր են հասկացել, որ պետք է կարդալ, բազմաթիվ մարդիկ վաղուց կարդում են ու գիտեն ճշմարտությունը։
Եթե մտածել էին ցույց տալ, թե՝ տեսեք մենք իշխանություն չունենալով հետո գնալու ենք վարձով ապրելու ու մի քանի մանր-մունր իրեր ենք տանելու՝ իրենց դեմ աշխատեց։
Եթե մտածել էին ցույց տալ, թե տեսեք՝ անգամ մեր դեմ կարող է գործ հարուցվել, ու այդպիսով աչք վախեցնել՝ իրենց դեմ աշխատեց։
Եթե որոշի ընդդիմադիր կուսակցություն բացել՝ իրենց դեմ կաշխատի։
Ինչպես որ իրենց դեմ է աշխատում թոշակների բարձրացումը։ Մարդիկ հասկանում են՝ ինչու հիմա ու անակնկալ դա արվեց։ Մարդիկ հիշողություն ունեն, մտածել ու լսել գիտեն։ Որքան էլ հուզված ասեք՝ վայ, տատիկ-պապիկները, վայ, նրանք գիտեն, որ կան ավելի վեհ արժեքներ, քան նման պրիմիտիվ քայլերն են։
Լևոն Բեգլարյան