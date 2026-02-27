Որ դեպքերում է հանցագործ խմբավորումը պառակտվում

Ըստ դասական սցենարի, երբ կա
- արդեն իսկ եղած փողի բաժնեմասերի շուրջ վեճ,
- որևէ գործողությունից առաջ ռիսկերի տարբեր գնահատում, երբ խմբավորման անդամներից մեկը կարծում է, որ ծրագիրը չափազանց վտանգավոր է և պետք է խաղից դուրս գալ,
- անձնական հակասություններ՝ խանդ, հին վիրավորանքներ,
- խմբի անդամներից մեկը արդեն որոշել է «իր խաղը խաղալ»:
Երբ է խումբը սկսում քայքայվել, երբ խմբի առաջնորդի նկատմամբ վստահությունը նվազում է, սկսվում են բաց կամ թաքնված մարտահրավերներ՝ «Դու մեզ մահվան ես տանում» տիպի մեղադրանքներով:
Ռիսկային գործողությունների ժամանակ, երբ գործողության սցենարը խիստ ռիսկային է, ապա խմբի այն անդամը, որն այլևս հետքայլի տարբերակ չի ունենում, որոշում է գնալ մինչև վերջ, ապա մյուս անդամը փորձում է հետդարձ կատարել և դուրս գալ խաղից:
Ստեփան Դանիելյան