Բոլոր պետություններն ԱՄՆ-ի համար գործիքներ են, որոնք պետք է օգտագործվեն իրենց շահերն սպասարկելու ճանապարհին

Ժնևում հինգշաբթի անցկացված ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև միջուկային բանակցությունները, ըստ Թրամփի վարչակազմի, դիվանագիտության վերջին հնարավորությունն էր, նախքան որոշելը՝ սկսե՞լ պատերազմ, թե՞ ոչ: Ըստ խնդրին ծանոթ աղբյուրի՝ ամերիկյան կողմը հիասթափված է եղել Իրանի դիրքորոշումից։ Իրանը մերժել է ուրանի հարստացումից մշտապես հրաժարվելու, իր միջուկային օբյեկտները ապամոնտաժելու և ուրանի պաշարները երկրից դուրս բերելու պարտադրանքը։                
 
27.02.2026 | 15:43

ԱՄՆ-ի նախագահներից մեկը գալիս է, Իրանի հետ միջուկային պայմանագիր է կնքում, հետո հաջորդը գալիս է՝ դուրս է գալիս այդ պայմանագրից, հետո մյուսը գալիս է՝ նորից է կնքում, հետո մյուսը գալիս է՝ ռմբակոծում է Իրանը։ ԱՄՆ-ի մի նախագահը Ուկրաինային խոստանում է, որ Ուկրաինան դառնալու է ՆԱՏՕ-ի անդամ, ուկրաինացիները ոգևորված սկսում են պատերազմել Ռուսաստանի դեմ, հետո գալիս է հաջորդ նախագահը ու ասում է, որ Ուկրաինան չի լինելու ՆԱՏՕ-ի անդամ։

ԱՄՆ-ի մի ղեկավարը հայտարարում է, որ Իրաքում քիմիական զենք են հայտնաբերել, ռմբակոծում են այդ պետությունը, հետո այդ նույն ղեկավարը պնդում է, որ իրեն խաբել են, նման զենք չի եղել։

ԱՄՆ-ի խոսքերին հավատալ չի կարելի, որովհետև բոլոր պետություններն ԱՄՆ-ի համար վասալներ են, գործիքներ, որոնք պետք է օգտագործվեն միմիայն ԱՄՆ-ի շահերը սպասարկելու ճանապարհին։ Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի տրամաբանության շրջանակներում Միացյալ Նահանգները բարեկամներ չունեն, բոլորը նրանց համար վասալներ են, և բոլորին ԱՄՆ-ն օգտագործում է միմիայն սեփական հեգեմոնիան պահպանելու և մյուս պետությունների հաշվին իր գեոպոլիտիկ խնդիրները լուծելու տրամաբանությունից ելնելով։ Սա վերջապես պետք է գիտակցել՝ կամ գոնե նրանք, ովքեր քաղաքականությամբ են զբաղվում կամ իրենց վրա պարտականություն են վերցնում տնօրինելու մեր պետության ու մեր երեխաների ապագան, գոնե նրանք սա պետք է հասկանան։

Թրամփի խորհրդով հիանալ պետք չէ, եթե հիշում եք՝ մի հատ էլ Բայդենն էր դեմոկրատական խորհուրդ ստեղծել, և կրկին Հայաստանը, չգիտես ինչու, հայտնվել էր այդ խորհրդի մեջ, որտեղ հայտնվել էին մեր բարեկամ և դաշնակից Ռուսաստանի թշնամիներն ու առավոտից իրիկուն քննադատում էին Ռուսաստանին։

Ինտեգրվելով նման կառույցներին՝ մենք միայն քանդում ենք մեր տարածաշրջանի և մեր պետության անվտանգությունը։

Բայդենը գնաց՝ իր հետ տանելով այդ դեմոկրատական խորհուրդը, հիմա եկել է Թրամփը՝ ինքն իր համար է խորհուրդ ստեղծում, ու դարձյալ Հայաստանը, չգիտես ինչու, այդ խորհրդում է։ Հայաստանը պետք է հեռու մնա մեր միակ բարեկամ և դաշնակից Ռուսաստանի դեմ թշնամաբար տրամադրված բոլոր պետություններից և բոլոր նախաձեռնություններից, հակառակ պարագայում, այդ պետությունները քանդելու են մեր տարածաշրջանի անվտանգության ճարտարապետությունը՝ վտանգի տակ դնելով մեր պետականությունն ու մեր ժողովրդին։ Մենք սա պարտավոր ենք ուղղակի հասկանալ և նաև պետք է հասկանանք, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն կարող է լինել միմիայն մեր տարածաշրջանի խաղացողների մասնակցությամբ՝ Ռուսաստանի կողմից առաջարկված 3+3 ձևաչափով։

Մհեր Ավետիսյան

