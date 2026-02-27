Տարածաշրջանը վառոդի տակառի վրա է, իսկ Հայաստանում շարունակվում է կրկեսը

ԱՄՆ-ը Իսրայելից դուրս է բերում իր դիվանագիտական կորպուսի զգալի մասը և իր քաղաքացիներին կոչ է անում լքել այդ երկիրը:
Պակիստանի ու Աֆղանստանի միջև ակտիվ ռազմական բախումներ են սկսվել:
Պակիստանը Աֆղանստանին մեղադրում է Հնդկաստանի պրոքսի լինելու մեջ:
Երկու օր առաջ Հնդկաստանի վարչապետ Մոդին Իսրայելում էր, որտեղ արժանացավ Նաթանյահուի ջերմ ընդունելությանը:
Նաթանյահուին անհրաժեշտ է Հնդկաստանի աջակցությունը, չնայած Հնդկաստանը Իրանի հետ բավականին խորը հարաբերություններ ունի:
Իրան-ԱՄՆ բանակցությունները որևէ արդյունք չեն տալիս:
ԱՄՆ-ը Սիրիայից և տարածաշրջանի այլ երկրներից իր զինվորների թիվը հնարավորինս կրճատում է:
ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի ահռելի կուտակումները Պարսից ծոցի մերձակա հատվածում աննախադեպ է: Նման մասշտաբի կուտակումներ եղել են միայն 2003 թվականին Իրաք ներխուժումից առաջ:
Ամերիկյան բոլոր լայնածավալ ռազմական գործողությունները, նաև վերջերս Վենեսուելա ներխուժումը, հիմնականում կատարվել են շաբաթ-կիրակի օրերին, երբ բորսաները փակ են, և կտրուկ տատանումներ չեն լինի:
Հայաստանում կրկեսը շարունակվում է, հանդիսատեսը զվարճանում է, չպատկերացնելով, որ դերասանները զուտ իրենց գլխի ճարն են տեսնում, քանզի տիրապետում են ավելի շատ տեղեկությունների: Պետք է պատրաստ լինեն ֆորսմաժորին, հարկ եղած դեպքում էվակուցավեն:
Կիկոսի ողբը դադարեցրեք:
Արա Արայան