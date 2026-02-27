Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.02.2026
 
Ժնևում հինգշաբթի անցկացված ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև միջուկային բանակցությունները, ըստ Թրամփի վարչակազմի, դիվանագիտության վերջին հնարավորությունն էր, նախքան որոշելը՝ սկսե՞լ պատերազմ, թե՞ ոչ: Ըստ խնդրին ծանոթ աղբյուրի՝ ամերիկյան կողմը հիասթափված է եղել Իրանի դիրքորոշումից։ Իրանը մերժել է ուրանի հարստացումից մշտապես հրաժարվելու, իր միջուկային օբյեկտները ապամոնտաժելու և ուրանի պաշարները երկրից դուրս բերելու պարտադրանքը։                
 
Նորություններ » Տարածաշրջանը վառոդի տակառի վրա է, իսկ Հայաստանում շարունակվում է կրկեսը

Տարածաշրջանը վառոդի տակառի վրա է, իսկ Հայաստանում շարունակվում է կրկեսը

Տարածաշրջանը վառոդի տակառի վրա է, իսկ Հայաստանում շարունակվում է կրկեսը
27.02.2026 | 16:42

ԱՄՆ-ը Իսրայելից դուրս է բերում իր դիվանագիտական կորպուսի զգալի մասը և իր քաղաքացիներին կոչ է անում լքել այդ երկիրը:

Պակիստանի ու Աֆղանստանի միջև ակտիվ ռազմական բախումներ են սկսվել:

Պակիստանը Աֆղանստանին մեղադրում է Հնդկաստանի պրոքսի լինելու մեջ:

Երկու օր առաջ Հնդկաստանի վարչապետ Մոդին Իսրայելում էր, որտեղ արժանացավ Նաթանյահուի ջերմ ընդունելությանը:

Նաթանյահուին անհրաժեշտ է Հնդկաստանի աջակցությունը, չնայած Հնդկաստանը Իրանի հետ բավականին խորը հարաբերություններ ունի:

Իրան-ԱՄՆ բանակցությունները որևէ արդյունք չեն տալիս:

ԱՄՆ-ը Սիրիայից և տարածաշրջանի այլ երկրներից իր զինվորների թիվը հնարավորինս կրճատում է:

ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի ահռելի կուտակումները Պարսից ծոցի մերձակա հատվածում աննախադեպ է: Նման մասշտաբի կուտակումներ եղել են միայն 2003 թվականին Իրաք ներխուժումից առաջ:

Ամերիկյան բոլոր լայնածավալ ռազմական գործողությունները, նաև վերջերս Վենեսուելա ներխուժումը, հիմնականում կատարվել են շաբաթ-կիրակի օրերին, երբ բորսաները փակ են, և կտրուկ տատանումներ չեն լինի:

Հայաստանում կրկեսը շարունակվում է, հանդիսատեսը զվարճանում է, չպատկերացնելով, որ դերասանները զուտ իրենց գլխի ճարն են տեսնում, քանզի տիրապետում են ավելի շատ տեղեկությունների: Պետք է պատրաստ լինեն ֆորսմաժորին, հարկ եղած դեպքում էվակուցավեն:

Կիկոսի ողբը դադարեցրեք:

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 122

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռվան մեկուկես օր մնաց, ավարտական հանդեսն ա անում
Ձմեռվան մեկուկես օր մնաց, ավարտական հանդեսն ա անում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.