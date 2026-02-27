Կարելի է անվերջ ծիծաղել էն քպամերձ հնդուհավերի վրա, ովքեր դրոշակն առել ու ֆեյսբուքով մեկ վազում են, թե բա՝ մի մտեք մատի ու մատանու արանքը, մի քննարկեք «խալխի անձնականը»:
Բա տեսնես ինչի՞ էդ «խալխը» հանրայնացրեց իր «անձնականը» արդեն որերորդ անգամ կամ 30 տարի դիմացավ՝ 3 ամիս չդիմացա՞վ, որ ընտրություններից հետո բաժանվեր կամ լուռ բաժանված մնար մինչև ընտրությունները:
Սրանք պարբերաբար են ապացուցում, որ իրենց ուղեղը հնդուհավի ուղեղից ոչնչով չի տարբերվում: Նրանք #սենսացիա են դաշտ նետում՝ ինչ-ինչ նոր դավադիր սխեմաներ իրագործելու համար, սրանք՝ մի քննարկեք:
Լու՞րջ: Ձեր հարևան Վարդիշաղն էր, կամ ձեր դասարանի Յուղաբերը:
8 տարի երկիրը անօրինական ամուսնու հետ քանդեց, վերջին ձևերով խայտառակեց աշխարհի առաջ, թnւրքի խանումների հետ հրճվեց, գրկախառնվեց, նվաստացրեց հայ ժողովրդին ու ծաղրեց նրա ցավը, հիմա էլ իբր բաժանվում է՝ մի քննարկեք:
Ճիշտ են ասում՝ если человек тупой-это навсегда.
Հ.Գ. Եթե մի բան հանրայնացվում է, ապա չի կարող չքննարկվել, դեբիլիկներ:
Էլիզա Առաքելյան