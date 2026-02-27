Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ժնևում հինգշաբթի անցկացված ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև միջուկային բանակցությունները, ըստ Թրամփի վարչակազմի, դիվանագիտության վերջին հնարավորությունն էր, նախքան որոշելը՝ սկսե՞լ պատերազմ, թե՞ ոչ: Ըստ խնդրին ծանոթ աղբյուրի՝ ամերիկյան կողմը հիասթափված է եղել Իրանի դիրքորոշումից։ Իրանը մերժել է ուրանի հարստացումից մշտապես հրաժարվելու, իր միջուկային օբյեկտները ապամոնտաժելու և ուրանի պաշարները երկրից դուրս բերելու պարտադրանքը։                
 
30 տարի դիմացավ՝ 3 ամիս չդիմացա՞վ

30 տարի դիմացավ՝ 3 ամիս չդիմացա՞վ

30 տարի դիմացավ՝ 3 ամիս չդիմացա՞վ
27.02.2026 | 19:41

Կարելի է անվերջ ծիծաղել էն քպամերձ հնդուհավերի վրա, ովքեր դրոշակն առել ու ֆեյսբուքով մեկ վազում են, թե բա՝ մի մտեք մատի ու մատանու արանքը, մի քննարկեք «խալխի անձնականը»:

Բա տեսնես ինչի՞ էդ «խալխը» հանրայնացրեց իր «անձնականը» արդեն որերորդ անգամ կամ 30 տարի դիմացավ՝ 3 ամիս չդիմացա՞վ, որ ընտրություններից հետո բաժանվեր կամ լուռ բաժանված մնար մինչև ընտրությունները:

Սրանք պարբերաբար են ապացուցում, որ իրենց ուղեղը հնդուհավի ուղեղից ոչնչով չի տարբերվում: Նրանք #սենսացիա են դաշտ նետում՝ ինչ-ինչ նոր դավադիր սխեմաներ իրագործելու համար, սրանք՝ մի քննարկեք:

Լու՞րջ: Ձեր հարևան Վարդիշաղն էր, կամ ձեր դասարանի Յուղաբերը:

8 տարի երկիրը անօրինական ամուսնու հետ քանդեց, վերջին ձևերով խայտառակեց աշխարհի առաջ, թnւրքի խանումների հետ հրճվեց, գրկախառնվեց, նվաստացրեց հայ ժողովրդին ու ծաղրեց նրա ցավը, հիմա էլ իբր բաժանվում է՝ մի քննարկեք:

Ճիշտ են ասում՝ если человек тупой-это навсегда.

Հ.Գ. Եթե մի բան հանրայնացվում է, ապա չի կարող չքննարկվել, դեբիլիկներ:

Էլիզա Առաքելյան

Դիտվել է՝ 31

Տարածաշրջանային

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Որքան թույլ հարևան Թուրքիա և որքան ուժեղ հարևան Իրան՝ բխում է մեր շահերից

Իրանը տարածաշրջանում հնարավոր է դառնա ավելի վստահելի, ավելի կայուն գործընկեր միջազգային գործընկերների համար։ Թուրքիան մշտապես այս մտավախությունն է ունեցել, որ օրերից մի օր Իրանը կարող է զբաղեցնել իր տեղը։ Թվում է, թե Թուրքիան կարողանում է Իրանին դուրս մղել մրցակցային արենայից, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռվան մեկուկես օր մնաց, ավարտական հանդեսն ա անում
Ձմեռվան մեկուկես օր մնաց, ավարտական հանդեսն ա անում

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
