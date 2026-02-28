Կատարյալ գործ
27.02.2026 | 21:59
Ինձ հետ առանձին լինելու ավելի շատ ժամանակ տրամադրեք:
Զորությունը և առողջությունը գալիս են այդ ժամերին և մեծ նպաստ բերում քո գործերի բարելավմանը և բարեկամական կապերին:
Աղոթքին տրամադրած ժամերը հոգևոր աճի ու առաջընթացի ժամանակներն են:
Կարճիր այդ ժամերը և կտեսնես, որ գործերով ծանրաբեռնված շատ ժամեր անօգուտ կանցնեն: Երկնքի արժեչափերը շատ տարբեր են երկրի արժեչափերից:
Իմացիր, որ Մեծ Գործավորի համար այն գործիքը, որ շատ է աշխատում, բայց անորակ գործ է անում, ավելի պակաս արժեք ունի, քան կատարյալ գործիքը, որ քիչ է աշխատում, բայց կատարյալ գործ է անում:
Մեկնաբանություններ