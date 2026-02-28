Իսրայելը հարվածեց Թեհրանին

Իրանի շուրջ վերջին շաբաթներին ստեղծված ծայրահեղ լարված իրավիճակը կարծես թե հասնում է իր կուլմինացիային: Իսրայելը հարված է հասցրել մայրաքաղաք Թեհրանին և թիրախավորել նախագահական պալատը: Ստեղծված իրավիճակի համատեքստում պետք է մի քանի դիտարկում անել:
Առաջին՝ անկախ Ժնևում բանակցությունների ընթացքից՝ պարզ էր, որ հարվածը անխուսափելի կլինի:
Երկրորդ՝ ակնհայտ է, որ իրանական կողմը պատասխան հարված է հասցնելու: Թե արդյո՞ք դա կլինի հրթիռային և անօդաչուների հարված, կամ կօգտագործվեն մերձավորարևելյան պրոքսիները՝ կտեսնենք մոտ ժամերին:
Երրորդ՝ ըստ էության կամ գործ ունենք 2025թ. հունիսյան պատերազմի սցենարի հետ, երբ ԱՄՆ-ի կողմից շաբաթներ շարունակ տևող բանակցությունները ընդամենը քողարկող ծխածածկույթ էին Իրանի նկատմամբ նախապատրաստվող հարվածի համատեքստում, կամ իսրայելական կողմը որոշել է ուղղակիորեն տորպեդահարել ԱՄՆ-Իրան թեկուզ տեսական մակարդակում որոշակի համաձայնության հասնելու հնարավորությունը և հարված հասցնելով փաստի առաջ է կանգնեցնում ԱՄՆ-ին: Չորրորդ ամեն պարագայում մեկ բան պարզ է՝ Իրանի նկատմամբ ռազմական գործողությունները մահացու վտանգ են ոչ միայն այդ երկրի, այլև ողջ տարածաշրջանի և մասնավորապես ՀՀ-ի համար:
Դավիթ Ֆիդանյան