Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.02.2026
 
Իրանի զինված ուժերը կօգտագործեն իրենց բոլոր հնարավորությունները ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումներին պատասխանելու համար՝ ասվում է Իրանի ԱԳՆ հայտարարության մեջ: «Իրանի ժողովրդի պատասխանը կլինի վճռական և որոշիչ՝ ստիպելով օրինախախտներին զղջալ իրենց հանցավոր գործողությունների համար»,- ընդգծել է Իրանի արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունը:               
 
Նորություններ » Իսրայելը հարվածեց Թեհրանին

Իսրայելը հարվածեց Թեհրանին

Իսրայելը հարվածեց Թեհրանին
28.02.2026 | 11:34

Իրանի շուրջ վերջին շաբաթներին ստեղծված ծայրահեղ լարված իրավիճակը կարծես թե հասնում է իր կուլմինացիային: Իսրայելը հարված է հասցրել մայրաքաղաք Թեհրանին և թիրախավորել նախագահական պալատը: Ստեղծված իրավիճակի համատեքստում պետք է մի քանի դիտարկում անել:

Առաջին՝ անկախ Ժնևում բանակցությունների ընթացքից՝ պարզ էր, որ հարվածը անխուսափելի կլինի:

Երկրորդ՝ ակնհայտ է, որ իրանական կողմը պատասխան հարված է հասցնելու: Թե արդյո՞ք դա կլինի հրթիռային և անօդաչուների հարված, կամ կօգտագործվեն մերձավորարևելյան պրոքսիները՝ կտեսնենք մոտ ժամերին:

Երրորդ՝ ըստ էության կամ գործ ունենք 2025թ. հունիսյան պատերազմի սցենարի հետ, երբ ԱՄՆ-ի կողմից շաբաթներ շարունակ տևող բանակցությունները ընդամենը քողարկող ծխածածկույթ էին Իրանի նկատմամբ նախապատրաստվող հարվածի համատեքստում, կամ իսրայելական կողմը որոշել է ուղղակիորեն տորպեդահարել ԱՄՆ-Իրան թեկուզ տեսական մակարդակում որոշակի համաձայնության հասնելու հնարավորությունը և հարված հասցնելով փաստի առաջ է կանգնեցնում ԱՄՆ-ին: Չորրորդ ամեն պարագայում մեկ բան պարզ է՝ Իրանի նկատմամբ ռազմական գործողությունները մահացու վտանգ են ոչ միայն այդ երկրի, այլև ողջ տարածաշրջանի և մասնավորապես ՀՀ-ի համար:

Դավիթ Ֆիդանյան

Դիտվել է՝ 317

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանական փակուղի

Իրանական փակուղի

Իրանում իշխանափոխություն կատարելը անհնարին է՝ ո՛չ իսլամական ուժի, ո՛չ աշխարհիկ, ո՛չ էլ շահաժառանգի միջոցով:
Իրանը փոքրիկ Հայաստանը չէ, որտեղ իշխանափոխությունը կատարվեց բավականին հեշտությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Մարտիրոս Սարյանի տարեդարձն է
Մարտիրոս Սարյանի տարեդարձն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
ից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում" />
Երբ շշից դուրս ե­կած ջի­նը պաշ­տոն է նվի­րում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.