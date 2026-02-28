Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի զինված ուժերը կօգտագործեն իրենց բոլոր հնարավորությունները ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումներին պատասխանելու համար՝ ասվում է Իրանի ԱԳՆ հայտարարության մեջ: «Իրանի ժողովրդի պատասխանը կլինի վճռական և որոշիչ՝ ստիպելով օրինախախտներին զղջալ իրենց հանցավոր գործողությունների համար»,- ընդգծել է Իրանի արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունը:               
 
Ժնևում դիվանագետները չկարողացան լուծում գտնել. Իրանը ենթարկվում է հրթիռային հարվածների

28.02.2026 | 12:01

Սկսվեց:

Իրանը ենթարկվում է հրթիռային հարվածների: Շատ վատ լուր՝ տարածաշրջանի երկրների համար:

Ըստ նախնական պաշտոնական տեղեկատվության՝ սրանք կանխարգելիչ հարվածներ են: Նպատակը հասկանալի է՝ ստիպել իսլամական պետության ղեկավարությանը հանձնել հարստացված ուրանը և հրաժարվել հրթիռային ծրագրից: Ժնևում դիվանագետները չկարողացան լուծում գտնել: Կարծում եմ, որ երկու կողմից էլ դիվանագետները ոչ ճկուն և ոչ արհեստավարժ գործելակերպ դրսևորեցին:

Ինչ կարող է լինե՞լ:

Եթե կանխարգելիչ հարվածները իսկապես մեծ ավերածություններ առաջ բերեն, հնարավոր է ժամանակավոր զինադադար և վերադարձ բանակցային սեղանին:

Սցենար երկրորդ. Իրանը պատասխան հարվածներ է հասցնում Իսրայելին, որոնց արդյունավետությունը հնարավոր է ստիպի դաշնակիցներին այլ ելքեր փնտրել:

Սցենար երրորդ. ամերիկյան ավիակիրների ներգրավումը ռազմական գործողություններում կարող է ստիպել ռուսական և չինական համարժեք ռազմածովային ուժերին մտնել գործողությունների մեջ:

Չորրորդ սցենարը, թերևս, ամենավնասաբերը կարող է լինել. դա երկարաժամկետ պատերազմն է՝ հումանիտար և էկոլոգիական աղետներով:

Թրամփի վարկանիշի համար պատերազմի արդյունքները ճակատագրական են լինելու: Անհաջողությունը լուրջ հետևանքների կհանգեցնի: Բացառված չէ հակաթրամփյան լայն համախմբումը Կոնգրեսում, հատկապես՝ հերթական միջանկյալ ընտրություններից հետո: Դրանից հետո ԱՄՆ նախագահին սպառնում է իմփիչմենթի գործընթաց:

Առաջին տպավորությունները՝ իրանական լուրերից հետո:

Գարիկ Քեռյան

